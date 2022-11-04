Ноябрь, 04 в 12:44

Военная разведка Украины собирает доказательства причастности представителей иностранных стран, в частности Ирана, к поставкам оружия и комплектующих в страну-агрессор Россию.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Специалисты военной разведки, в частности, изучают беспилотники (БПЛА), которые РФ использует во время атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

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Эксперты ГУР разобрали и исследовали один из иранских дронов-камикадзе Shahed-136, сбитый в октябре вблизи Одессы. Себестоимость таких беспилотников достаточно низкая, однако они имеют большую дальность (около 1,5 тыс. км) и время пребывания в воздухе до 9 часов.

Максимальная высота полета Шахедов достигает 4 км. Боевая часть дрона составляет 40 кг, длина – 3,3 м, а ширина – 3 м.

РФ в последнее время все чаще стала применять иранские дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Сбивать эти беспилотники довольно тяжело, особенно ночью. Однако украинские бойцы научились эффективно их уничтожать и приземлили более 300 Шахедов.

– Их наводят роями, чтобы обессилить наши системы ПВО, чтобы хоть один из них, но достиг своей цели, – объяснил военнослужащий ВСУ Василий.

После анализа доказательства причастности других стран к поставкам оружия России передают международным организациям для наложения на них экономических санкций.

Недавно в украинской разведке сообщили, что Иран планирует передать РФ новую партию боевых дронов (более 200 единиц) в начале ноября этого года.

Кроме того, есть информация, что Иран может передать РФ баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar SRBM. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, Россия может применить эти ракеты против Украины уже в ноябре.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины