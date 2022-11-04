Листопад, 04 в 12:44

Воєнна розвідка України збирає докази причетності представників іноземних країн, зокрема Ірану, до постачання зброї та комплектуючих до країни-агресора Росії.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Фахівці воєнної розвідки, зокрема, вивчають безпілотники (БПЛА), які РФ використовує під час атак на цивільну інфраструктуру України.

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Експерти ГУР розібрали та дослідили один із іранських дронів-камікадзе Shahed-136, який був збитий у жовтні поблизу Одеси. Собівартість таких безпілотників доволі низька, однак вони мають чималу дальність (близько 1,5 тис. км) та час перебування в повітрі до 9 годин.

Максимальна висота польоту Шахедів сягає 4 км. Бойова частина дрона становить 40 кг, довжина – 3,3 м, а ширина – 3 м.

РФ останнім часом усе частіше почала застосовувати іранські дрони-камікадзе для ударів по території України. Збивати ці безпілотники досить важко, особливо вночі. Однак українські бійці вже навчилися ефективно їх знищувати та приземлили понад 300 Шахедів.

– Їх наводять роями, щоб знесилити наші системи ППО, щоб хоч один із них, але досягнув своєї цілі, – пояснив військовослужбовець ЗСУ Василь.

Після аналізу докази причетності інших країн до постачання зброї Росії передають до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій.

Нещодавно в українській розвідці поінформували, що Іран планує передати РФ нову партію бойових дронів (понад 200 одиниць) на початку листопада цього року.

Крім того, є інформація, що Іран може передати РФ балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, Росія може застосувати ці ракети проти України вже в листопаді.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України