Бывший мэр Якутска и Иркутска: оккупанты назначили нового гауляйтера Мариуполя
Новым гауляйтером Мариуполя стал Дмитрий Бердников. Оккупанты перевели его с должности первого заместителя главы правительства Республики Якутия.
До этого Бердников был мэром Иркутска и Якутска. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, причина “смены лидера” — внутриполитическая борьба. Андрющенко добавил, что смена оккупационного руководства является полным сюрпризом для коллаборантов Мариуполя.
— С понедельника большинство коллаборантов, заместителей и работников среднего звена оккупационной администрации будут уволены. Новый “хозяин” Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на многие должности. Даже со своей персональной охраной, – добавил советник мэра.
Петр Андрющенко напомнил, что о таком сценарии говорили еще в начале лета. Он объяснил, что дальше коллаборанты просто начнут исчезать навсегда.
Ведь свидетели никому не нужны, особенно учитывая паранойю россиян по поводу возможного сотрудничества предателей со спецслужбами в Украине.
Фото: Петр Андрющенко