Ноябрь, 05 в 14:21

Новым гауляйтером Мариуполя стал Дмитрий Бердников. Оккупанты перевели его с должности первого заместителя главы правительства Республики Якутия.

До этого Бердников был мэром Иркутска и Якутска. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, причина “смены лидера” — внутриполитическая борьба. Андрющенко добавил, что смена оккупационного руководства является полным сюрпризом для коллаборантов Мариуполя.

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— С понедельника большинство коллаборантов, заместителей и работников среднего звена оккупационной администрации будут уволены. Новый “хозяин” Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на многие должности. Даже со своей персональной охраной, – добавил советник мэра.

Петр Андрющенко напомнил, что о таком сценарии говорили еще в начале лета. Он объяснил, что дальше коллаборанты просто начнут исчезать навсегда.

Ведь свидетели никому не нужны, особенно учитывая паранойю россиян по поводу возможного сотрудничества предателей со спецслужбами в Украине.

Фото: Петр Андрющенко