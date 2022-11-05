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Факты / Україна

Бывший мэр Якутска и Иркутска: оккупанты назначили нового гауляйтера Мариуполя

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Бывший мэр Якутска и Иркутска: оккупанты назначили нового гауляйтера Мариуполя

Новым гауляйтером Мариуполя стал Дмитрий Бердников. Оккупанты перевели его с должности первого заместителя главы правительства Республики Якутия.

До этого Бердников был мэром Иркутска и Якутска. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, причина “смены лидера” — внутриполитическая борьба. Андрющенко добавил, что смена оккупационного руководства является полным сюрпризом для коллаборантов Мариуполя.

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— С понедельника большинство коллаборантов, заместителей и работников среднего звена оккупационной администрации будут уволены. Новый “хозяин” Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на многие должности. Даже со своей персональной охраной, – добавил советник мэра.

Петр Андрющенко напомнил, что о таком сценарии говорили еще в начале лета. Он объяснил, что дальше коллаборанты просто начнут исчезать навсегда.

Ведь свидетели никому не нужны, особенно учитывая паранойю россиян по поводу возможного сотрудничества предателей со спецслужбами в Украине.

Фото: Петр Андрющенко

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