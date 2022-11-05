Листопад, 05 в 14:21

Новим гауляйтером Маріуполя став Дмитро Бердніков. Окупанти перевели його з посади першого заступника голови уряду Республіки Якутія.

До того Бердніков був мером Іркутська та Якутська. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, причина “зміни лідера” – внутрішньополітична боротьба. Андрющенко додав, що зміна окупаційного керівництва є повним сюрпризом для колаборантів Маріуполя.

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– З понеділка більшість колаборантів, заступників та працівників середньої ланки окупаційної адміністрації буде звільнено. Новий “господар” Маріуполя Бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади. Навіть зі своєю персональною охороною, – додав радник мера.

Петро Андрющенко нагадав, що про такий сценарій говорили ще на початку літа. Він пояснив, що далі колаборанти просто почнуть зникати назавжди.

Адже свідки нікому не потрібні, особливо враховуючи параною росіян щодо можливої співпраці зрадників з спецслужбами в Україні.

Фото: Петро Андрющенко