В Северодонецке оккупанты изъяли почти 400 тел из стихийных захоронений — ОВА

Ноябрь, 07 в 12:11

Во временно захваченном россиянами Северодонецке оккупанты начали изымать из стихийных захоронений на территории общины тела жертв российской агрессии.

Об этом заявили в Луганской ОВА. Известно, что оккупанты изъяли тела 396 человек, которые погибли от рук российских захватчиков.

В областной военной администрации добавили, что до мая включительно украинские власти занимались захоронением всех найденных погибших и умерших на кладбище возле Лесной Дачи.

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Кроме того, в ОВА сообщили, что в поселке Боровское и микрорайоне Северодоцка Щедрищево проходят массовые обыски.

Оккупанты забирают мобильные телефоны, некоторых людей вывозят в неизвестном направлении. Только из Смоляниново забрали около 30 человек.

В опустевшие дома этого населенного пункта, а также Новоахтырки, заселяют частично мобилизованных россиян.

Напомним, недавно полиция обнаружила тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ во время эксгумации на месте крупнейшего массового захоронения в Лимане.

Сейчас в Лимане установлено 25 стихийных захоронений, там работают следственно-оперативные группы.

Фото: Сергей Гайдай