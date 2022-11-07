У Сєвєродонецьку окупанти вилучили майже 400 тіл зі стихійних поховань – ОВА
У тимчасово захопленому росіянами Сєвєродонецьку окупанти почали вилучати зі стихійних поховань на території громади тіла жертв російської агресії.
Про це заявили у Луганській ОВА. Відомо, що окупанти вилучили тіла 396 людей, які загинули від рук російських загарбників.
В обласній військовій адміністрації додали, що до травня включно українська влада займалася похованням усіх знайдених загиблих та померлих на кладовищі біля Лісової Дачі.
Крім того, в ОВА повідомили, що у селищі Борівське та мікрорайоні Сєвєродоецька Щедрищеве відбуваються масові обшуки.
Окупанти вилучають мобільні телефони, деяких людей вивозять у невідомому напрямку. Лише зі Смолянинового забрали близько 30 осіб.
У спорожнілі будинки цього населеного пункту, а також Новоахтирки, заселяють частково мобілізованих росіян.
Нагадаємо, нещодавно поліція виявила тіла 111 цивільних і 35 військових ЗСУ під час ексгумації на місці найбільшого масового поховання в Лимані.
Наразі в Лимані встановлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи.
Фото: Сергій Гайдай