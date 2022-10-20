Октябрь, 20 в 19:56

Полиция обнаружила тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ во время эксгумации на месте крупнейшего массового захоронения в Лимане.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Донецкой области.

По данным полиции, были завершены следственные действия на кладбище в Лимане, где после деоккупации было обнаружено два массовых захоронения.

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— В одной локации покоились гражданские, в другой — украинские защитники. Убитых закапывали в траншеях, часть могил — безымянные. В результате масштабной работы, которая длилась более двух недель, следователи изъяли тела 146 человек, — говорится в сообщении.

Сейчас в Лимане установлено 25 стихийных захоронений, там работают следственно-оперативные группы. Всего в освобожденных населенных пунктах таких захоронений обнаружено уже 58.

— Ежедневно полиция получает от жителей новые сообщения о похороненных людях. Однако к части из этих могил из-за активных боевых действий доступа пока нет, — сообщили правоохранители.

По данным полиции, среди эксгумированных на севере Донецкой области гражданских 85 — мужчины, 66 — женщины, пятеро детей, а пол еще 10 человек не установлен.

— Впереди самое сложное — установить личность и причины смерти каждого погибшего. По предварительным данным, люди погибали от минно-взрывных и осколочных ранений в результате российских обстрелов, а также по естественным причинам. Есть тела с признаками насильственной смерти, — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество лиц, которые были казнены российскими оккупантами, будет обнародовано после окончания всех экспертиз.

Правоохранители просят близких родственников обратиться в ближайшее отделение полиции для отобрания биологических образцов и проведения молекулярно-генетической экспертизы, чтобы идентифицировать погибших.

Добавляется, что сейчас продолжается эксгумация из единичных стихийных могил.

Всего на деоккупированных территориях северной Донетчины эксгумировано 166 тел, среди них пятеро детей.