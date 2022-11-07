Исчезают люди, а жителей выкидывают из их квартир: ситуация в Северодонецке остается опасной

Ноябрь, 07 в 19:09

Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, ведь оккупационные власти не в состоянии наладить предоставление коммунальных услуг.

Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

– Ни воды, ни газа, о канализации я вообще молчу, – сообщает он.

Также Стрюк отметил, что в большинстве своем вернувшиеся в Северодонецк люди смогли выдержать там только 2-3 суток.

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– Единичные случаи, когда люди возвращаются в город, это какие-то исключительные жизненные обстоятельства. В течение лета, уже после оккупации, люди ездили в Северодонецк по разным причинам. Но, насколько мне известно, это в большинстве своем на 2-3 суток, ведь там невыносимые условия пребывания, — говорит он.

Кроме того, в окрестных селах продолжаются обыски населения, иногда исчезают люди.

— По той информации, которая из города поступает, проводятся определенные мероприятия, пытаются строить оборону города и более жестким стало отношение к местному населению, особенно в пригороде, поселках. Там проводятся спонтанные обыски, люди иногда исчезают, поэтому достаточно опасно становится, — информирует руководитель администрации.

К тому же оккупанты выкидывают людей из их квартир и селят там мобилизованных. Стрюк отметил, что по городу даже распространяют списки пустых квартир, куда будут расселяться боевики и коллаборанты.

Также он сообщил, что оккупанты начали проводить эксгумацию тел погибших, наверное, чтобы скрыть свои преступления.

Напомним, известно, что в Северодонецке российские военные изъяли тела 396 человек, которые погибли от рук российских захватчиков.

Фото: Сергей Гайдай