Зникають люди, а мешканців викидають з їх квартир: ситуація у Сєвєродонецьку залишається небезпечною

Листопад, 07 в 19:09

Гуманітарна ситуація в місті залишається складною, адже окупаційна влада не в змозі налагодити надання комунальних послуг.

Про це заявив керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

– Ні води, ні газу, про каналізацію я взагалі мовчу, – повідомляє він.

Також Стрюк зазначив, що люди, які повернулися до Сєвєродонецька, здебільшого змогли витримати там лише 2-3 доби.

Зараз дивляться

– Поодинокі випадки, коли люди повертаються у місто, це якісь виключні життєві обставини. Протягом літа, вже після окупації люди їздили в Сєвєродонецьк з різних причин. Але, наскільки мені відомо, це здебільшого на 2-3 доби, адже там нелюдські умови перебування, – каже він.

Крім того, у навколишніх селах тривають обшуки населення, подекуди зникають люди.

– За тією інформацією, яка з міста надходить, проводяться певні заходи, намагаються будувати оборону міста і більш жорстким стало ставлення до місцевого населення, особливо у передмісті, селищах. Там проводяться спонтанні обшуки, люди подекуди зникають, тож досить небезпечно стає, – інформує керівник адміністрації.

До того ж, окупанти викидають людей з їх квартир і селять там мобілізованних. Стрюк зазначив, що по місту навіть розповсюджують списки порожніх квартир, куди розселятимуть бойовиків та колаборантів.

Також він повідомив, що окупанти почали проводити ексгумацію тіл загиблих, напевно, щоб приховати свої злочини.

Нагадаємо, що відомо, що у Сєвєродонецьку російські військові вилучили тіла 396 людей, які загинули від рук російських загарбників.

Фото: Сергій Гайдай