Ноябрь, 08 в 7:24

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клещеевка, Марьинка, Павловка, Водяное, Майорск Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Карта боевых действий в Украине на 08.11.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 258-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.