Ноябрь, 10 в 17:50

С началом холодов, а особенно веерных отключений, украинцы массово закупают новые энергетические девайсы – преимущественно газовые горелки и генераторы. Иногда их конструируют сами или же покупают ненадежный товар.

За каждым лайфхаком спасатели видят угрозу и риск, как это может перерасти в пожар. Каждый год в осенне-зимний период растет количество пожаров, и хуже всего, что они уносят жизни. Иногда число погибших составляет до 15 в сутки.

О том, какие роковые ошибки уже сейчас совершают украинцы и как не спровоцировать пожар, Факты ICTV поговорили с руководителем пресс-службы ГСЧС Украины Ксенией Трухачевой.

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– В контексте всех угроз, которые сейчас у нас есть, это не проблема. Проблема – это было до войны, сейчас это просто катастрофа. Мы — люди современные, все видим, как в соцсетях выходят из положения, все эти мемчики, лайфхаки, когда кто-то в духовочке ставит три свечи и на них жарит яичницу, на свечу ставит овсяночку, варит. Это не то что грубое нарушение. Это значит — не ценить свою жизнь, за которую сейчас борются наши военные ценой своих жизней, своего здоровья и безопасности, — говорит Трухачева.

То есть, в нынешних условиях пожарная безопасность вышла на новый уровень.

— У нас существенно увеличилось количество угроз, которые имеем сегодня. Сегодня с начала февраля у нас произошло более 71 тыс. пожаров, 40% — это жилищный сектор. И это мы не считаем временно оккупированных территорий. Уже сегодня статистика превысила прошлогоднюю. В прошлом году было 60 тыс. пожаров, но это была вся Украина, – рассказывает она.

Если есть печное отопление, нужно следить за тем, чтобы была правильно обустроена печь, чтобы была вентиляция в помещении, чтобы были не захламлены помещения, чтобы были отступы застелены листами любого металла – это защита от жара, который может выпасть из печи. Чтобы это был не паркет, не ламинат, и тем более не ковер.

В частных домах есть угроза не только пожара, но и гибели от угарного газа. С начала осени уже есть случай, когда вся семья погибла от угарного газа.

У новых домов есть свои нюансы. Многие из них оборудованы системами оповещения о пожаре. Есть такие, которые имеют подключение к пульту (с датчиком и элементом оповещения). Когда есть задымление в помещении, они сигнализируют и передают информацию. Есть также автономные извещатели. Вы можете поставить их в квартире сами, они информацию не передают никуда, но громко сигнализируют о задымлении, и соответственно, нужно эвакуироваться. Работают на батарейках. Это важно потому, что много пожаров происходит ночью, когда все спят, и такой извещатель может разбудить.

— Если мы говорим о стандартной квартире, то, как минимум, должно быть два огнетушителя, маркировка ОП, то есть огнетушитель порошковый. Его в принципе одного хватает, по нормам, на 100 кв. м, но нужно уметь им пользоваться и применять по необходимости. Есть разные классификации огнетушителей, но порошковый – почти от всего. Это такой пожарный тревожный чемоданчик, — рассказывает Трухачева.

Популярными стали туристические газовые горелки. Они создавались для открытого места, а не для закрытых помещений. Поэтому здесь тоже могут возникнуть угрозы, и случаи взрывов или пожаров тоже уже есть.

— Там, где он используется, должна быть хорошая вентиляция. А если мы говорим о зиме, то, скорее всего, люди уже заклеили окна, чтобы максимально сохранить тепло. Но в случае таких горелок – это опасность. Во-первых, потому что продукты горения вредны. Но главное – то, что многие не следят за тем, как они вообще их используют, — говорит она.

В Киеве уже произошел весьма известный случай, который показал вероятные последствия. Когда отключили свет, на электрическую плиту люди поставили горелку, пользовались ею. Позже свет включился — и включилась плита, баллон нагрелся, и произошел взрыв.

– Особенно это опасно, когда очень много детей сейчас остаются дома одни. Поскольку постоянные воздушные тревоги, дистанционное обучение, отсутствие должного количества укрытий, работу у родителей никто не отменял, поэтому дети часто остаются дома. И они остаются один на один со всеми возможными угрозами. И риск того, что ребенок не справится, когда огонь распространится, очень высок. Потому что детская психология и поведение показывает, что ребенок прячется сразу, прячется под кровать, прячется в шкаф, и трагические случаи именно так и происходят, – говорит Трухачева.

Советы по использованию газовых горелок:

покупайте только сертифицированную продукцию;

следуйте инструкциям;

баллончики должны быть целые, невредимые (это можно проверить с помощью мыльного раствора): во время хранения держать их подальше от солнечного света и возможного нагревания;

используйте на улице — если же в помещении, то там должна быть вентиляция.

Бывают случаи, что даже бензиновые генераторы люди ставят на балконы. Это категорически запрещено. Кроме того, что они своим звуком пугают соседей, это еще и очень опасно.

— Есть риск того, что он может подтечь, накапать на балкон ниже, а сосед бросит окурок и это повлечет за собой очень большой пожар, — предупреждает руководитель пресс-службы ГСЧС.

Советы по использованию генераторов:

покупайте только сертифицированную продукцию и следуйте инструкциям изготовителя;

используйте только на открытом воздухе, минимум 6 м от окон, дверей и гаражей;

держите генератор сухим, защищенным от дождя или влаги, иначе угрожает удар электрическим током;

перед заправкой дайте генератору остыть — топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть;

установите детекторы угарного газа.

– Больше это сельская местность, но бывает и такое, что целые семьи гибнут и в областных центрах, и в больших городах. Мы от этого никуда не денемся. Нужно сделать так, чтобы огнетушитель дома был столь же обязательным, как в машине. То есть, ваша безопасность в ваших руках. Сезонность не зависит от войны. И нам, конечно, прибавится работы, но призыв и просьба – не прибавлять нам ее. Потому что за каждым таким пожаром идут убытки. Россияне уничтожают дома и квартиры, люди остаются без жилья, поэтому важно беречь то, что у нас осталось. Мы боремся, и каждый должен беречь свою жизнь, – говорит Трухачева.

По возможности, лучше переждать несколько часов без света, без телефона, заняться полезными делами, почитать – это лучший вариант, чем нести домой вещь, которая может привести к взрыву или пожару.

– Мы ни в коем случае не призываем отказываться от благ цивилизации. Ибо есть семьи с маленькими детьми, младенцами, которых нужно покупать в теплой воде, подогреть смесь. В таких случаях возможно кооперироваться с соседями и приобрести какой-то мощный генератор, который будет покрывать вот эту часть потребностей ситуативно. Для телефонов – сейчас есть павербанки, лучше иметь два. Они доступны, – говорит она.

Все приборы, которые вы используете, должны быть сертифицированы и иметь гарантии безопасности.

Когда же свет включают, нужно помнить о рисках сверхнагрузки на сеть и при всем том не включать сразу несколько приборов. Один прибор за раз и только в случае необходимости.

– Ситуация, когда у нас экономия, а потом резкий скачок напряжения, не помогает. Сейчас, когда вся страна помогает армии, мы также должны помогать спасателям и предотвращать пожары. Также энергетики ремонтируют, а затем резкий скачок напряжения, потому что все вышли из блекаута 4-часового. У нас в стране война. Насколько достойно мы пройдем этот путь, не устанем от войны, тем лучше мы сможем помочь тем, кому сейчас сложнее всего, тем, кто на фронте без чая, без света, без телефона, — указывает Трухачева.

Следует быть осторожными и ответственными с обогревателями. Есть правила, которые нужно соблюдать неукоснительно. Одним из наиболее оптимальных с точки зрения безопасности является масляный обогреватель, который не сушит воздух.