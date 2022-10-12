Как подготовиться к внезапным блекаутам: советы и цены на альтернативные приборы

Россия два дня подряд била по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены 18 электростанций. В частности, восемь теплоэлектростанций. Наши энергетики героически возобновляют электроснабжение по всей Украине. Несмотря на это, в некоторых регионах есть перебои. В нескольких областях, а также в Киеве вынужденно ввели графики аварийных отключений света. Украинцев просят тоже экономить свет — особенно в вечерний период, когда нагрузка на энергосистему больше.

Все мы можем помочь пережить нашей энергосистеме самый сложный период. Для этого нужно максимально экономить электричество. Особенно утром и вечером – во время пиковой нагрузки на энергосистему. Постарайтесь не включать приборы без которых можете обойтись. Электрообогреватели, бойлеры, стиральные машины и пылесосы.

В многоэтажках в коридорах и тамбурах установите LED освещение с датчиком движения. Чтобы свет включался только тогда, когда кто-нибудь заходит. Попытайтесь меньше пользоваться лифтами.

Подготовиться к внезапным блекаутам стоит тем, кто до сих пор этого не сделал. Купить фонарь с мощным аккумулятором. Портативные зарядки. Следует подумать и о том, на чем можно подогреть воду или даже сварить еду.

Портативная газовая плита обойдется в полторы тысячи гривен. Плюс газовый баллон – около сотни гривен. Его должно хватить на несколько приготовлений пищи.

Можно купить еще более дешевый вариант. Горелка и сухой спирт. Сухой спирт – удобно, компактно, но хватает одной таблетки на 10 минут, то есть только подогреть пищу.

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