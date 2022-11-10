Листопад, 10 в 17:50

Із початком холодів, а особливо віялових відключень, українці масово купляють нові енергетичні девайси – переважно газові пальники та генератори. Іноді їх конструюють самостійно або ж купують ненадійний товар.

За кожним таким лайфхаком рятувальники бачать загрозу і ризик, що це переросте у пожежу. Щороку в осінньо-зимовий період зростає кількість пожеж. Та найгірше, що вони забирають життя. Іноді кількість загиблих становить до 15 на добу.

Про те, які фатальні помилки вже зараз роблять українці та як не спричинити пожежу, Факти ICTV поговорили з керівницею пресслужби ДСНС України Ксенією Трухачовою.

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– У контексті всіх загроз, які зараз у нас є, це не проблема. Проблема – це було до війни, зараз це просто катастрофа. Ми – люди сучасні, всі бачимо, як у соцмережах виходять зі становища, всі ці мемчики, лайфхаки, коли хтось в духовочку ставить три свічечки і на них смажить яєшню, на свічку ставить вівсяночку, варить. Це не те що грубе порушення. Це означає – не цінувати своє життя, яке зараз нам виборюють наші військові ціною своїх життів, свого здоров’я і безпеки, – наголошує Трухачова.

Тобто в нинішніх умовах пожежна безпека вийшла на новий рівень.

– У нас суттєво збільшилася кількість загроз, які маємо наразі. Сьогодні з початку лютого в нас сталося більше 71 тис. пожеж, 40% – це житловий сектор. І це ми не рахуємо тимчасово окуповані території. Уже сьогодні статистика перевищила минулорічну. Торік було 60 тис. пожеж, але це була вся Україна, – говорить вона.

Якщо є пічне опалення, треба слідкувати за тим, щоб була облаштована правильно піч, щоби була вентиляція в приміщенні, щоб не були захаращені приміщення, щоб були підступи застелені листами будь-якого металу – це захист від жару, який може випасти з печі. Щоб це був не паркет, не ламінат, ні тим більше килим.

У приватних будинках є загроза не лише пожежі, але й загибелі від чадного газу. З початку осені вже був випадок, коли вся родина загинула від чадного газу.

Нові будинки мають свої нюанси. Багато з них обладнані системами оповіщення про пожежу. Є такі, які мають підключення на пульт (із датчиком і елементом сповіщення). Коли є задимлення в приміщенні, вони сигналізують і передають інформацію. Є також автономні сповіщувачі. Ви можете їх поставити в квартирі самі, вони інформацію не передають нікуди, але гучно сигналізують про задимлення, і відповідно, що треба евакуюватися. Працюють на батарейках. Це важливо, тому що багато пожеж стається вночі, коли всі сплять, і такий сповіщувач може розбудити.

– Якщо ми говоримо про стандартну квартиру, то як мінімум, мають бути два вогнегасники, маркування ВП, тобто вогнегасник порошковий. Його в принципі одного вистачає, за нормами, на 100 кв. м, але треба вміти ним користуватися і застосовувати в разі потреби. Є різні класифікації вогнегасників, але порошковий – майже від усього. Це така пожежна тривожна валізка, – розповідає жінка.

Популярними до використання стали туристичні газові пальники. Вони створювалися для відкритого простору, а не для закритих приміщень. Тому теж тут можуть виникнути загрози, і випадки вибухів чи пожеж теж уже є.

– Там, де він використовується, має бути гарна вентиляція. А якщо ми говоримо про зиму, то найімовірніше, люди вже позаклеювали вікна, щоб максимально зберегти тепло. Але у випадку таких пальників – це небезпека. По-перше, тому що продукти горіння шкідливі, але головне – те, що багато людей не слідкують за тим, як вони взагалі їх використовують, – попереджає вона.

У Києві вже стався такий відомий випадок, який показав імовірні наслідки. Коли зникло світло, на електричну плиту люди поставили пальник, користувалися ним. Пізніше світло ввімкнулося – і ввімкнулася плита, балон нагрівся, і стався вибух.

– Особливо це небезпечно, коли дуже багато дітей зараз залишаються вдома самі. Бо постійні повітряні тривоги, дистанційне навчання, відсутність належної кількості укриттів, роботу в батьків ніхто не скасовував, тому діти часто залишаються вдома самі. І вони залишаються сам на сам із усіма можливими загрозами. І ризик того, що дитина не впорається, коли вогонь пошириться, дуже високий. Тому що дитяча психологія і поведінка показує, що дитина ховається одразу, ховається під ліжко, ховається у шафу, і трагічні випадки саме так і стаються, – зауважує Трухачова.

Поради щодо використання газових пальників:

купуйте лише сертифіковану продукцію;

дотримуйтеся інструкцій;

балончики мають бути цілі, неушкоджені (це можна перевірити за допомогою мильного розчину); під час зберігання тримайте їх подалі від сонячного світла та імовірного нагрівання;

використовуйте на вулиці, а якщо у приміщенні, то лише там, де є вентиляція.

Бувають випадки, що навіть бензинові генератори люди ставлять на балкони. Це категорично заборонено. Крім того, що вони звуком своїм лякають сусідів, це ще й дуже небезпечно.

– Є ризик того, що він може підтекти, накапати на балкон нижче, а сусід кине недопалок, і це спричинить пожежу дуже велику, – попереджає керівниця пресслужби ДСНС.

Поради щодо використання генераторів:

купуйте лише сертифіковану продукцію, дотримуйтесь інструкцій виробника;

використовуйте тільки на відкритому повітрі, мінімум за 6 м від вікон, дверей та гаражів;

тримайте генератор сухим, захищеним від дощу чи вологи, бо інакше є загроза удару електричним струмом;

перед заправкою дайте генератору охолонути – паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути;

встановіть детектори чадного газу.

– Здебільшого це сільська місцевість, але буває й таке, що цілі родини гинуть і в обласних центрах, і у великих містах. Ми від цього нікуди не дінемося. Але зробіть так, щоб вогнегасник вдома був так само обов’язковим, як у машині. Тобто ваша безпека у ваших руках. Сезонність не залежить від війни. І нам, звісно, додасться роботи, але заклик і прохання – не додавати нам її. Тому що за кожною такою пожежею ідуть збитки. Росіяни нищать будинки й квартири, люди залишаються без житла, тож важливо берегти те, що у нас лишилося. Ми боремося, і кожен має берегти своє життя, – каже Ксенія Трухачова.

За можливості краще перечекати кілька годин без світла, без телефона, зайнятися корисними справами, почитати – це кращий варіант, аніж нести додому річ, яка може спричинити вибух чи пожежу.

– Ми в жодному разі не закликаємо відмовлятися від благ цивілізації. Бо є сім’ї з маленькими дітьми, немовлятами, яких треба покупати в теплій воді, підігріти суміш. В таких випадках, можливо, кооперуватися з сусідами і придбати якийсь потужний генератор, який покриватиме ось цю частину потреб ситуативно. Для телефонів – зараз є павербанки, краще мати два. Вони доступні, – розповідає Трухачова.

Усі прилади, які ви використовуєте, мають бути сертифіковані і мати гарантії безпеки.

Коли ж світло вмикають, треба пам’ятати про ризики надмірного навантаження на мережу і попри все не вмикати одразу кілька приладів. Один прилад за раз і лише у випадку потреби.

– Ситуація, коли в нас економія, а потім різкий стрибок напруги – не допомагає. Зараз, коли вся країна допомагає війську, ми так само маємо допомагати рятувальникам і запобігати пожежам. Так само енергетикам, які лагодили, а потім різкий скачок напруги, бо всі вийшли з блекауту 4-годинного. У нас у країні війна. Наскільки гідно ми пройдемо цей шлях, не втомимося від війни, тим краще ми зможемо допомогти тим, кому зараз найскладніше, тим, хто на фронті без чаю, без світла, без телефона, – каже Трухачова.

Так само варто бути обережними і відповідальними з обігрівачами. Є правила, яких слід дотримуватися неухильно. Одним із найоптимальніших з погляду безпеки є масляний обігрівач, що не сушить повітря.