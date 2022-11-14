Ноябрь, 14 в 12:00

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 19 февраля 2023 года.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Речь идет о документах №8189 и №8190. Комитет рекомендовал их к одобрению на пленарном заседании.

Сейчас смотрят

– Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал продление срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней – до 19 февраля 2023 года, – отметил Железняк.

По словам нардепа, голосование за документы состоится в ближайшие дни.

Инициатором обоих законопроектов является президент Владимир Зеленский. Законопроектом №8189 предлагается утвердить президентский указ о продлении срока действия военного положения в Украине.

Соответствующее предложение выдвинул Совет нацбезопасности и обороны в связи с тем, что в Украине идет полномасштабная война.

Военное положение в нашей стране хотят продлить с 05:30 21 ноября 2022 года сроком на 90 суток, то есть до 19 февраля 2023 года.

После принятия закон вступит в силу со дня его опубликования.

Аналогично на 90 суток (с 21 ноября 2022 по 19 февраля 2023 года) предлагается продлить срок проведения общей мобилизации “с целью обеспечения обороны государства, поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины”.

После принятия документ вступит в силу с 20 ноября.

Как сообщали в Министерстве обороны Украины, сейчас в рядах Сил обороны хватает людей. Однако если ситуация на линии фронта изменится, может начаться дополнительная мобилизация.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка