Планируется ли новая волна мобилизации в Украине: ответ Минобороны

Ноябрь, 09 в 19:29

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в рядах Сил обороны хватает людей, однако если ситуация на линии фронта изменится, может начаться дополнительная мобилизация.

Об этом Маляр сказала в эфире национального телемарафона.

Замминистра добавила, что пока в Украине не планируют вводить дополнительную волну мобилизации. Однако ее ход будет зависеть исключительно от ситуации на фронте.

Сейчас смотрят

– Мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать разные сценарии развития событий, и мы с вами, в принципе, должны быть готовы к развитию всех этих сценариев, – сказала замминистра.

Отметим, что президент Владимир Зеленский 8 ноября внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации в Украине.

Депутат от фракции Голос Ярослав Железняк сообщил, что, вероятно, действие военного положения будет продолжено до 19 февраля следующего года.