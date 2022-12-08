Декабрь, 08 в 9:20

Через несколько дней после начала полномасштабной войны Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.

Всеобщая мобилизация в Украине проходит в четыре основные волны (очереди), во время которых призывают разные категории граждан.

Факты ICTV спросили у эксперта, что такое четвертая волна мобилизации и кого могут призвать.

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Волны мобилизации

Первая волна — это оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии. Преимущественно это ветераны АТО или бойцы ООС.

— это оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии. Преимущественно это ветераны АТО или бойцы ООС. Вторая волна — бывшие военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту и не попали в первую очередь.

— бывшие военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту и не попали в первую очередь. Третья волна — мобилизационный резерв. Офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов.

— мобилизационный резерв. Офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов. Четвертая волна — так называемый общественный резерв. Призываются все граждане Украины, которые не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

15 марта в Украине официально стартовала вторая волна мобилизации. А 15 августа Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации на 90 дней — до 21 ноября 2022 года.

Однако продление мобилизации не означает переход к третьей волне.

Четвертая волна мобилизации 2022: что это такое

По словам адвоката Ивана Либермана, четвертая волна мобилизации возникает с целью доукомплектования войска.

— Когда выясняется, что войско имеет недокомплект, объявляется четвертая волна мобилизации. Однако это не значит, что будут набирать просто людей с улицы. Например, артиллеристам нужны наводчики, поэтому будут призывать тех, кто хорошо разбирается в географии или топографии, — говорит эксперт.

Когда в армии понимают, что им не хватает людей определенных профессий, они будут призывать только тех, кто сможет удовлетворить этот недокомплект. Это и есть четвертая волна.

— Во время четвертой волны будут обращать внимание на тех граждан, которые специализируются на профессии, которая соприкасается с той, которую нужно укомплектовать. Например, если танкистов у нас достаточно, а не достаточно наводчиков, то закон о мобилизации и обьявлении доукомплектования (то есть четвертой волны) дает право отбирать исключительно тех, в ком есть потребность, а не просто набрать количество, — замечает Либерман.

Эксперт добавляет, что сейчас в Украине нет проблем с количеством военных и желающих, которые ждут призыва.

— В Украине есть много тех, кто готов идти воевать по контракту, но коэффициент полезного действия от них может быть невелик. В количественном аспекте — хорошо, что такие есть, А вот относительно их профессиональных способностей, то надо будет затратить много времени для подготовки тех, чьи подразделения нужно укомплектовать. А вот если объявляется четвертая волна мобилизации, то государство отбирает именно тех и именно столько, кто по своему роду деятельности и прежнему опыту имеет навыки именно в тех специализациях, в которых есть недоукомплектация, — объясняет Либерман.

Он добавляет, что во время четвертой волны мобилизации не будут набирать много людей, например, в подразделения десанта, ведь их хватает.

— Если в подразделениях танкистов будет не хватать людей, то будут призывать комбайнеров, трактористов, механиков. Это люди, которые умеют управлять большим транспортом, поэтому их будет легче научить управлять танком, чем компьютерщика или учителя. Вот и весь смысл четвертой волны мобилизации, — говорит Либерман.

По словам адвоката, введение четвертой волны мобилизации официально предоставляет полное право сначала выбрать тех, кто нужен, потом количество людей и последнее — выбирать между добровольцами и призывниками.