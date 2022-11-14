Листопад, 14 в 12:00

Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 19 лютого 2023 року.

Про це поінформував народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Йдеться про документи № 8189 та № 8190. Комітет рекомендував їх до схвалення на пленарному засіданні.

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– Комітет ВРУ з питань оборони підтримав продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – до 19 лютого 2023 року, – зазначив Железняк.

За словами нардепа, голосування за документи відбудеться в найближчі дні.

Ініціатором обох законопроєктів є президент Володимир Зеленський. Законопроєктом № 8189 пропонується затвердити президентський указ щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні.

Відповідну пропозицію висунула Рада нацбезпеки та оборони у зв’язку з тим, що в Україні триває повномасштабна війна.

Воєнний стан у нашій країні хочуть продовжити з 05:30 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, тобто до 19 лютого 2023 року.

Після ухвалення закон набере чинності з дня його опублікування.

Аналогічно на 90 діб (з 21 листопада 2022 до 19 лютого 2023 року) пропонується продовжити строк проведення загальної мобілізації “з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності Збройних сил України”.

Після ухвалення документ набере чинності з 20 листопада.

Як повідомляли в Міністерстві оборони України, зараз у лавах Сил оборони вистачає людей. Проте якщо ситуація на лінії фронту зміниться, може розпочатися додаткова мобілізація.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка