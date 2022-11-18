Ноябрь, 18 в 8:11

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Першотравневое, Водяное, Новомихайловка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 18.11.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 268-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.