Карта боевых действий на 18.11.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Першотравневое, Водяное, Новомихайловка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 18.11.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 268-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.