Листопад, 22 в 9:03

Російські окупанти у селі Стрілкове Генічеського району, що на Херсонщині, облаштували катівню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Місце для утримання та тортур громадян України облаштували на території бази відпочинку.

Зараз дивляться

У Генштабі наголошують, що це є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни.

Раніше повідомлялося, що у чотирьох будівлях у Херсоні правоохоронці виявили катівні.

Зокрема, такі катівні містилися в ізоляторі тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції, де росіяни облаштували псевдоправоохоронні органи.

Також є свідчення самих херсонців про тортури та знущання окупантів.