Окупанти облаштували катівню на базі відпочинку у Стрілковому на Херсонщині – Генштаб
Фото: Pixabay
Російські окупанти у селі Стрілкове Генічеського району, що на Херсонщині, облаштували катівню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Місце для утримання та тортур громадян України облаштували на території бази відпочинку.
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У Генштабі наголошують, що це є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни.
Раніше повідомлялося, що у чотирьох будівлях у Херсоні правоохоронці виявили катівні.
Зокрема, такі катівні містилися в ізоляторі тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції, де росіяни облаштували псевдоправоохоронні органи.
Також є свідчення самих херсонців про тортури та знущання окупантів.