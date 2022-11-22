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Факти / Україна

Окупанти облаштували катівню на базі відпочинку у Стрілковому на Херсонщині – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти облаштували катівню на базі відпочинку у Стрілковому на Херсонщині – Генштаб
Фото: Pixabay

Російські окупанти у селі Стрілкове Генічеського району, що на Херсонщині, облаштували катівню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Місце для утримання та тортур громадян України облаштували на території бази відпочинку.

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У Генштабі наголошують, що це є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни.

Раніше повідомлялося, що у чотирьох будівлях у Херсоні правоохоронці виявили катівні.

Зокрема, такі катівні містилися в ізоляторі тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції, де росіяни облаштували псевдоправоохоронні органи.

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Також є свідчення самих херсонців про тортури та знущання окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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