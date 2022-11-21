Ноябрь, 21 в 13:46

В четырех зданиях в Херсоне обнаружены пыточные, где во время захвата города оккупанты незаконно удерживали людей.

В частности, такие застенки находились в изоляторе временного содержания, следственном изоляторе и в одном из райотделов полиции, где россияне обустроили псевдоправоохранительные органы.

Это подтверждается вещественными доказательствами, найденными документами, удостоверениями представителей оккупационной полиции и т. п.

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Здесь также изъяты части резиновых дубинок, деревянная бита, аппарат для пыток херсонцев током, лампа накаливания и пули из стен.

Мирные жители подвергались разным пыткам, физическому и психологическому насилию.

В подвале одного из офисных зданий, где также была пыточная, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

Пули в стенах и орудия пыток: в Херсоне нашли четыре застенка / 4 фотографии

В настоящее время силовики устанавливают всех пострадавших от действий оккупантов.

Продолжается также работа по поиску пыточных и незаконных мест содержания людей.