Пули в стенах и орудия пыток: в Херсоне нашли четыре застенка
В четырех зданиях в Херсоне обнаружены пыточные, где во время захвата города оккупанты незаконно удерживали людей.
В частности, такие застенки находились в изоляторе временного содержания, следственном изоляторе и в одном из райотделов полиции, где россияне обустроили псевдоправоохранительные органы.
Это подтверждается вещественными доказательствами, найденными документами, удостоверениями представителей оккупационной полиции и т. п.
Здесь также изъяты части резиновых дубинок, деревянная бита, аппарат для пыток херсонцев током, лампа накаливания и пули из стен.
Мирные жители подвергались разным пыткам, физическому и психологическому насилию.
В подвале одного из офисных зданий, где также была пыточная, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.
В настоящее время силовики устанавливают всех пострадавших от действий оккупантов.
Продолжается также работа по поиску пыточных и незаконных мест содержания людей.