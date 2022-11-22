Листопад, 22 в 8:37

Служба безпеки України (СБУ) разом із Нацполіцією та Нацгвардією прийшла з обшуками до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Як повідомляє пресцентр СБУ, під час широкомасштабної війни в Україні значно зріс ризик вчинення терактів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Саме тому СБУ разом з іншими правоохоронними органами намагається протидіяти підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

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В СБУ наголошують, що безпекові заходи, які проводяться у Лаврі, мають на меті:

недопущення використання Лаври як осередку “русского міра”,

перевірку інформації про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо,

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Наразі правоохоронці за участі представників церкви оглядають територію та приміщення Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів.

СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі / 6 фотографий

Також перевіряють осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності проти суверенітету України.

У СБУ наголошують, що дотримуються принципу неупередженості до будь-якої релігійної конфесії.

Нагадаємо, що 12 листопада в одному з храмів Лаври заспівали фрагмент із російської церковної пісні Похвала пресвятій Богородиці. Згодом намісник Лаври Павло (Лебідь) повідомив про відсторонення священника, який проводив ту літургію.