СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі
Служба безпеки України (СБУ) разом із Нацполіцією та Нацгвардією прийшла з обшуками до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.
Як повідомляє пресцентр СБУ, під час широкомасштабної війни в Україні значно зріс ризик вчинення терактів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.
Саме тому СБУ разом з іншими правоохоронними органами намагається протидіяти підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
В СБУ наголошують, що безпекові заходи, які проводяться у Лаврі, мають на меті:
- недопущення використання Лаври як осередку “русского міра”,
- перевірку інформації про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо,
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Наразі правоохоронці за участі представників церкви оглядають територію та приміщення Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів.
Також перевіряють осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності проти суверенітету України.
У СБУ наголошують, що дотримуються принципу неупередженості до будь-якої релігійної конфесії.
Нагадаємо, що 12 листопада в одному з храмів Лаври заспівали фрагмент із російської церковної пісні Похвала пресвятій Богородиці. Згодом намісник Лаври Павло (Лебідь) повідомив про відсторонення священника, який проводив ту літургію.