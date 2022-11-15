Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

СБУ будет расследовать прославление “русского мира” в Киево-Печерской Лавре

Марта Бондаренко, редактор ленты
Осінь у Києві
Фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по пророссийскому пению и молитве за Россию во время богослужения в Киево-Печерской лавре.

Так, 12 ноября в одном из храмов лавры спели фрагмент из русской церковной песни Похвала Пресвятой Богородицы.

Там звучали следующие слова: Колокол плывет, плывет над Россией. Пробуждается матушка-Русь.

Сейчас смотрят

В СБУ подчеркивают, что во время богослужения звучали восхваляющие “русский мир” тезисы пропагандистского характера.

Спецслужба открыла производство по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Проводятся соответствующие экспертизы.

— Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждут “пробуждения матушки-Руси”, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений, – заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Напомним, что Киево-Печерская лавра все еще находится в распоряжении Украинской православной церкви Московского патриархата.

Читайте
Скандал из-за пения и молитвы за РФ в Лавре: священник отстранен

Ранее СБУ разоблачила священнослужителя УПЦ МП — настоятеля одного из храмов Харьковской области — на коллаборационизме.

Во время временной оккупации Купянского района он призывал местную религиозную общину поддержать захватчиков. А в своих так называемых проповедях оправдывал преступления РФ в войне против Украины.

Источник: СБУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка