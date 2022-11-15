СБУ будет расследовать прославление “русского мира” в Киево-Печерской Лавре
Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по пророссийскому пению и молитве за Россию во время богослужения в Киево-Печерской лавре.
Так, 12 ноября в одном из храмов лавры спели фрагмент из русской церковной песни Похвала Пресвятой Богородицы.
Там звучали следующие слова: Колокол плывет, плывет над Россией. Пробуждается матушка-Русь.
В СБУ подчеркивают, что во время богослужения звучали восхваляющие “русский мир” тезисы пропагандистского характера.
Спецслужба открыла производство по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.
Проводятся соответствующие экспертизы.
— Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждут “пробуждения матушки-Руси”, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений, – заявил руководитель СБУ Василий Малюк.
Напомним, что Киево-Печерская лавра все еще находится в распоряжении Украинской православной церкви Московского патриархата.
Ранее СБУ разоблачила священнослужителя УПЦ МП — настоятеля одного из храмов Харьковской области — на коллаборационизме.
Во время временной оккупации Купянского района он призывал местную религиозную общину поддержать захватчиков. А в своих так называемых проповедях оправдывал преступления РФ в войне против Украины.