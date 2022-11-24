Ноябрь, 24 в 15:56

23 ноября Вышгород в Киевской области атаковали российские захватчики. Что известно о ситуации в городе и пострадавших — читайте в материале Фактов ICTV.

Число пострадавших и погибших

По информации журналистки Вікон Алины Матвийчук, ракета разорвалась прямо у подъезда. У воронки все еще лежат части двигателя ракеты.

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Пострадали 35 человек, из них 5 погибли – 4 мужчины, одна женщина. Одному человеку обломком оторвало голову, когда тот находился на балконе.

— Сегодня утром скончалась женщина – пятая жертва взрыва. 30 человек находятся в больнице, – заявил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Кроме того, среди пострадавших – 6 детей, они получили легкие ранения.

Последствия атаки РФ

В общей сложности повреждены четыре дома, детский сад и учебное заведение. На снимках можно увидеть разрушенные здания, вещи на ветках деревьев, которые вынесло из квартир, и фотографии на земле.

Такой ужас вчера в дома украинцев принесли оккупанты.

Как восстанавливается город после атаки

Сейчас в городе работает Пункт несокрушимости.

Вещи на деревьях и фото на земле: как выглядит Вышгород и как восстанавливается город после атаки РФ / 2 фотографии

Там у людей есть возможность погреться, зарядить устройства и отдохнуть.

Из-под завалов вчера правоохранителям удалось спасти даже чьего-то ушастого домашнего любимца. Теперь он, как антистресс, находится в Пункте несокрушимости и ждет своих хозяев.

Кроме того, жителям разрушенных домов была предложена местная гостиница для размещения.

— Местными властями были еще вчера организованы автобусы, была предложена местная гостиница. Люди размещены, более 20 человек воспользовались этой возможностью. Но я понимаю, что большинство уехали к своим родственникам, решили, что им там будет лучше, – говорит Небитов.

Разрушенные дома находятся под охраной правоохранительных органов. Если людям нужно собрать вещи или увидеть свой дом — то можно заходить в присутствии полиции, на месте работают сотрудники СБУ.

РФ целенаправленно целилась по домам?

Глава полиции Киевщины, не исключает, что целью России были именно дома украинцев, ведь было прямое попадание ракеты, а объекты критической энергетической инфраструктуры находятся на значительном расстоянии.

– Относительно разрушений в частном секторе (в Чабанах и Глевахе под Киевом, – Ред.) нужно проводить расследование (что именно было целью российских ракет, – Ред.). А то, что я лично видел в Вышгороде… по всем признакам мы видим, что есть прямое попадание ракеты, есть соответствующая воронка, и около почти километра нет никаких таких целей, которые могла бы уничтожать РФ. Объекты критической энергетической инфраструктуры находятся на значительном расстоянии, – сказал Небитов.

Он добавил, что “возможно, это неточные координаты, возможно сознательное устрашение нашего населения, чтобы был хаос, недовольство”.

Фото: Алина Матвийчук