Вещи на деревьях и фото на земле: как выглядит Вышгород и как восстанавливается город после атаки РФ
23 ноября Вышгород в Киевской области атаковали российские захватчики. Что известно о ситуации в городе и пострадавших — читайте в материале Фактов ICTV.
Число пострадавших и погибших
По информации журналистки Вікон Алины Матвийчук, ракета разорвалась прямо у подъезда. У воронки все еще лежат части двигателя ракеты.
Пострадали 35 человек, из них 5 погибли – 4 мужчины, одна женщина. Одному человеку обломком оторвало голову, когда тот находился на балконе.
— Сегодня утром скончалась женщина – пятая жертва взрыва. 30 человек находятся в больнице, – заявил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.
Кроме того, среди пострадавших – 6 детей, они получили легкие ранения.
Последствия атаки РФ
В общей сложности повреждены четыре дома, детский сад и учебное заведение. На снимках можно увидеть разрушенные здания, вещи на ветках деревьев, которые вынесло из квартир, и фотографии на земле.
Такой ужас вчера в дома украинцев принесли оккупанты.
Как восстанавливается город после атаки
Сейчас в городе работает Пункт несокрушимости.
Там у людей есть возможность погреться, зарядить устройства и отдохнуть.
Из-под завалов вчера правоохранителям удалось спасти даже чьего-то ушастого домашнего любимца. Теперь он, как антистресс, находится в Пункте несокрушимости и ждет своих хозяев.
Кроме того, жителям разрушенных домов была предложена местная гостиница для размещения.
— Местными властями были еще вчера организованы автобусы, была предложена местная гостиница. Люди размещены, более 20 человек воспользовались этой возможностью. Но я понимаю, что большинство уехали к своим родственникам, решили, что им там будет лучше, – говорит Небитов.
Разрушенные дома находятся под охраной правоохранительных органов. Если людям нужно собрать вещи или увидеть свой дом — то можно заходить в присутствии полиции, на месте работают сотрудники СБУ.
РФ целенаправленно целилась по домам?
Глава полиции Киевщины, не исключает, что целью России были именно дома украинцев, ведь было прямое попадание ракеты, а объекты критической энергетической инфраструктуры находятся на значительном расстоянии.
– Относительно разрушений в частном секторе (в Чабанах и Глевахе под Киевом, – Ред.) нужно проводить расследование (что именно было целью российских ракет, – Ред.). А то, что я лично видел в Вышгороде… по всем признакам мы видим, что есть прямое попадание ракеты, есть соответствующая воронка, и около почти километра нет никаких таких целей, которые могла бы уничтожать РФ. Объекты критической энергетической инфраструктуры находятся на значительном расстоянии, – сказал Небитов.
Он добавил, что “возможно, это неточные координаты, возможно сознательное устрашение нашего населения, чтобы был хаос, недовольство”.
Фото: Алина Матвийчук