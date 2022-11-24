Листопад, 24 в 15:56

23 листопада Вишгород Київської області атакували російські загарбники. Що відомо наразі про ситуацію у місті та постраждалих – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Кількість постраждалих та загиблих

За інформацією журналістки Вікон Аліни Матвійчук, ракета розірвалася прямо біля під’їзду. Біля вирви ще досі лежать частини двигуна ракети.

Зараз дивляться

Постраждало 35 людей, з них 5 загинуло – 4 чоловіки, одна жінка. Одній людині уламком відірвало голову, коли та перебувала на балконі.

– Сьогодні вранці померла жінка – п’ята жертва вибуху. 30 людей перебувають у лікарні, – заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Крім того, серед постраждалих – 6 дітей, вони отримали легкі поранення.

Наслідки атаки РФ

Загалом пошкоджено чотири будинки, дитячий садок та навчальний заклад. На знімках можна побачити зруйновані будівлі, речі на гілках дерев, які повиносило з квартир, та фотографії на землі.

Такий жах вчора у домівки містян принесли окупанти.

Як відновлюється місто після атаки

Зараз у місті працює Пункт незламності. Там люди мають можливість погрітися, зарядити пристрої та відпочити.

Речі на деревах та фото на землі: як виглядає Вишгород та як відновлюється місто після атаки РФ / 2 фотографии

З-під завалів учора правоохоронцям вдалося врятувати навіть чийогось вухатого домашнього улюбленця. Тепер він, як антистрес, перебуває у Пункті незламності та чекає на своїх господарів.

Крім того, мешканцям зруйнованих будинків було запропоновано місцевий готель для розміщення.

– Місцевою владою були ще вчора організовані автобуси, був запропановаий місцевий готель. Люди розміщені, більше 20 людей скористались цієї можливостю. Але я розумію, що більшість поїхали до своїх родичів, вирішили так, що їм там краще буде, – каже він.

Зараз зруйновані будинки знаходяться під охороною правохороних органів. Якщо людям потрібно зібрати речі або побачити власну домівку – то можна заходити у присутності поліції, на місці працюють працівники СБУ.

Чи РФ ціленаправлено цілилась по будинкам

Голова поліції Київщини, не виключає, що ціллю Росії були саме будинки українців, адже було пряме влучення ракети, а об’єкти критичної енергетичної інфраструктури знаходяться на значній відстані

– Щодо руйнувань у приватному секторі (у Чабанах та Глевасі під Києвом, – Ред.) треба проводити розслідування (що саме було ціллю російських ракет, – Ред.). А те, що я особисто бачив у Вишгороді… за всіма ознаками ми бачимо, що є пряме влучення ракети, є відповідна воронка, і поблизу майже кілометр немає жодних таких цілей, які могла б знищувати РФ. Об’єкти критичної енергетичної інфраструктури знаходяться на значній відстані, – сказав Нєбитов.

Він додав, що “можливо, це неточні координати, можливо свідоме залякування нашого населення, щоб був хаос, невдоволення”.

Фото: Аліна Матвійчук