Речі на деревах та фото на землі: як виглядає Вишгород та як відновлюється місто після атаки РФ
23 листопада Вишгород Київської області атакували російські загарбники. Що відомо наразі про ситуацію у місті та постраждалих – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Кількість постраждалих та загиблих
За інформацією журналістки Вікон Аліни Матвійчук, ракета розірвалася прямо біля під’їзду. Біля вирви ще досі лежать частини двигуна ракети.
Постраждало 35 людей, з них 5 загинуло – 4 чоловіки, одна жінка. Одній людині уламком відірвало голову, коли та перебувала на балконі.
– Сьогодні вранці померла жінка – п’ята жертва вибуху. 30 людей перебувають у лікарні, – заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Крім того, серед постраждалих – 6 дітей, вони отримали легкі поранення.
Наслідки атаки РФ
Загалом пошкоджено чотири будинки, дитячий садок та навчальний заклад. На знімках можна побачити зруйновані будівлі, речі на гілках дерев, які повиносило з квартир, та фотографії на землі.
Такий жах вчора у домівки містян принесли окупанти.
Як відновлюється місто після атаки
Зараз у місті працює Пункт незламності. Там люди мають можливість погрітися, зарядити пристрої та відпочити.
З-під завалів учора правоохоронцям вдалося врятувати навіть чийогось вухатого домашнього улюбленця. Тепер він, як антистрес, перебуває у Пункті незламності та чекає на своїх господарів.
Крім того, мешканцям зруйнованих будинків було запропоновано місцевий готель для розміщення.
– Місцевою владою були ще вчора організовані автобуси, був запропановаий місцевий готель. Люди розміщені, більше 20 людей скористались цієї можливостю. Але я розумію, що більшість поїхали до своїх родичів, вирішили так, що їм там краще буде, – каже він.
Зараз зруйновані будинки знаходяться під охороною правохороних органів. Якщо людям потрібно зібрати речі або побачити власну домівку – то можна заходити у присутності поліції, на місці працюють працівники СБУ.
Чи РФ ціленаправлено цілилась по будинкам
Голова поліції Київщини, не виключає, що ціллю Росії були саме будинки українців, адже було пряме влучення ракети, а об’єкти критичної енергетичної інфраструктури знаходяться на значній відстані
– Щодо руйнувань у приватному секторі (у Чабанах та Глевасі під Києвом, – Ред.) треба проводити розслідування (що саме було ціллю російських ракет, – Ред.). А те, що я особисто бачив у Вишгороді… за всіма ознаками ми бачимо, що є пряме влучення ракети, є відповідна воронка, і поблизу майже кілометр немає жодних таких цілей, які могла б знищувати РФ. Об’єкти критичної енергетичної інфраструктури знаходяться на значній відстані, – сказав Нєбитов.
Він додав, що “можливо, це неточні координати, можливо свідоме залякування нашого населення, щоб був хаос, невдоволення”.
Фото: Аліна Матвійчук