Ноябрь, 28 в 17:40

С понедельника, 28 ноября, украинцам следует быть готовыми к тому, что РФ может нанести очередной массированный ракетный удар.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он уточнил, что на подготовку подобных масштабных атак агрессор обычно тратит от 7 до 14 дней.

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– В предыдущие недели мы видели, что для подготовки массированного ракетного удара им нужно в среднем от 7 до 14 дней. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, мы должны быть готовы, к сожалению, к тому, что в любой момент россияне могут начать эту массированную атаку, — подчеркнул Денисенко.

Он добавил, что назвать точную дату, когда это может произойти, невозможно. Поэтому украинцам не следует пренебрегать правилами безопасности.

Денисенко также посоветовал сделать запасы воды и держать повербанки заряженными.

Комментируя ситуацию на фронте, он отметил, что самые тяжелые бои в последние месяцы происходят вблизи Бахмута и Авдеевки (Донецкая область).

– Там происходят самые тяжелые бои. Россияне просто устилают своими труппами эту землю, двигаются по своим же трупам для того, чтобы попытаться прорваться к Авдеевке и Бахмуту, — заявил советник главы МВД.

Ранее в украинской разведке прогнозировали, что РФ понадобится минимум неделя для подготовки очередной массированной ракетной атаки на Украину.

Предыдущая подобная атака произошла 23 ноября. Российские захватчики нанесли очередной удар по украинской энергетической инфраструктуре, в результате чего на всей территории нашей страны введены длительные отключения света.

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, в Черное море на боевое дежурство вышел ракетоноситель РФ, который может нести восемь ракет типа Калибр. Это может свидетельствовать о подготовке агрессора к ракетному удару.

Фото: Telegram-канал Андрея Небитова