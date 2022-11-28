Ноябрь, 28 в 10:58

В понедельник, 28 ноября, в результате стремительного роста дефицита мощности по всей территории Украины применяются аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго. Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях.

— В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. Сейчас дефицит мощности составляет 27%. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей, — говорится в сообщении.

Контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвратить аварийные ситуации в сетях.

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В компании напомнили, что общий дефицит в энергосистеме является следствием седьмой волны ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины.

Масштабы и сложность повреждений очень велики, ремонты продолжаются круглосуточно.

В период отсутствия электроэнергии украинцев просят позаботиться о себе и родных, а также помочь тем, кто в этом нуждается.