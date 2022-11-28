По всей территории Украины применяются аварийные отключения света — Укрэнерго
В понедельник, 28 ноября, в результате стремительного роста дефицита мощности по всей территории Украины применяются аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго. Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях.
— В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. Сейчас дефицит мощности составляет 27%. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей, — говорится в сообщении.
Контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвратить аварийные ситуации в сетях.
В компании напомнили, что общий дефицит в энергосистеме является следствием седьмой волны ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины.
Масштабы и сложность повреждений очень велики, ремонты продолжаются круглосуточно.
В период отсутствия электроэнергии украинцев просят позаботиться о себе и родных, а также помочь тем, кто в этом нуждается.