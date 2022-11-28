Листопад, 28 в 17:40

Із понеділка, 28 листопада, українцям слід бути готовими до того, що РФ може завдати чергового масованого ракетного удару.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він уточнив, що на підготовку подібних масштабних атак агресор зазвичай витрачає від 7 до 14 днів.

Зараз дивляться

– У попередні тижні ми бачили, що для підготовки масованого ракетного удару їм потрібно в середньому від 7 до 14 днів. Тому, починаючи із сьогоднішнього дня, ми повинні бути готові, на жаль, до того, що в будь-який момент росіяни можуть розпочати цю масовану атаку, – наголосив Денисенко.

Він додав, що назвати точну дату, коли це може статися, неможливо. Тож українцям не варто нехтувати правилами безпеки.

Денисенко також порадив зробити запаси води та тримати повербанки зарядженими.

Коментуючи ситуацію на фронті, він зазначив, що найважчі бої протягом останніх місяців відбуваються поблизу Бахмута та Авдіївки (Донецька область).

– Там відбуваються найтяжчі бої. Росіяни просто встеляють своїми трупами цю землю, рухаються по своїх же трупах для того, щоб спробувати прорватися до Авдіївки і Бахмута, – заявив радник голови МВС.

Раніше в українській розвідці прогнозували, що РФ знадобиться щонайменше тиждень для підготовки чергової масованої ракетної атаки на Україну.

Попередня така атака відбулася 23 листопада. Російські загарбники завдали чергового удару по українській енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого на всій території нашої країни запроваджені тривалі відключення світла.

Як поінформували в Оперативному командуванні Південь, у Чорне море на бойове чергування вийшов ракетоносій РФ, який може нести вісім ракет типу Калібр. Це може свідчити про підготовку агресора до ракетного удару.

Фото: Telegram-канал Андрія Нєбитова