Листопад, 29 в 22:51

У вівторок, 29 листопада, війська РФ піднімали свої бойові літаки в повітря, проте чергового ракетного удару по території України не завдали. Таким чином окупанти могли розвідувати позиції українських систем протиповітряної оборони (ППО).

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгин Live.

Він нагадав, що сьогодні вдень майже по всій території України оголошувалася повітряна тривога, проте вона була нетривалою.

Зараз дивляться

– Не забуваємо про загрози повітряних нальотів. І сьогодні була спроба: тривогу оголосили, але швидко скасували. Літаки реально були в повітрі. Вони там були не менше ніж 4,5 години. Ми очікували на удар, але удару не завдали, – зазначив Арестович.

За його словами, це могли бути тренувальні польоти літаків рашистів. Або ж вони могли вивідувати позиції української системи протиповітряної оборони.

– Сьогодні багато хто задумався, чому так відбулося. Могли виявляти позиції ППО, дивитися, як ми реагуємо. Могли тренуватися та одночасно виявляти позиції ППО, прийоми та способи наших дій і так далі, – наголосив Арестович.

Він уточнив, що окупанти сьогодні підняли в повітря літаки Іл-22, які здатні вести розвідку, особливо в комплексі з іншими засобами. Тому цілком імовірно, що агресор намагався розкрити, де розташоване українське угруповання ППО.

– Тому що звичайно їх абсолютно не влаштовує результат, коли з 90 запущених ракет 70 збито. Дуже дорого та неефективно, – додав Арестович.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ поінформували, що на території України сьогодні вдень оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ракетних авіаударів.

Востаннє РФ завдала масованого ракетного удару по Україні 23 листопада, значно пошкодивши українську енергосистему. В ГУР Міноборони України прогнозували, що РФ знадобиться щонайменше тиждень для підготовки чергової такої атаки.

Джерело: Фейгин Live