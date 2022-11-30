Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Могли вивідувати позиції ППО: Арестович пояснив, чому РФ піднімала сьогодні військові літаки

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Літаки РФ
Фото: Getty Images

У вівторок, 29 листопада, війська РФ піднімали свої бойові літаки в повітря, проте чергового ракетного удару по території України не завдали. Таким чином окупанти могли розвідувати позиції українських систем протиповітряної оборони (ППО).

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгин Live.

Він нагадав, що сьогодні вдень майже по всій території України оголошувалася повітряна тривога, проте вона була нетривалою.

Зараз дивляться

– Не забуваємо про загрози повітряних нальотів. І сьогодні була спроба: тривогу оголосили, але швидко скасували. Літаки реально були в повітрі. Вони там були не менше ніж 4,5 години. Ми очікували на удар, але удару не завдали, – зазначив Арестович.

За його словами, це могли бути тренувальні польоти літаків рашистів. Або ж вони могли вивідувати позиції української системи протиповітряної оборони.

– Сьогодні багато хто задумався, чому так відбулося. Могли виявляти позиції ППО, дивитися, як ми реагуємо. Могли тренуватися та одночасно виявляти позиції ППО, прийоми та способи наших дій і так далі, – наголосив Арестович.

Він уточнив, що окупанти сьогодні підняли в повітря літаки Іл-22, які здатні вести розвідку, особливо в комплексі з іншими засобами. Тому цілком імовірно, що агресор намагався розкрити, де розташоване українське угруповання ППО.

– Тому що звичайно їх абсолютно не влаштовує результат, коли з 90 запущених ракет 70 збито. Дуже дорого та неефективно, – додав Арестович.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ поінформували, що на території України сьогодні вдень оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ракетних авіаударів.

Востаннє РФ завдала масованого ракетного удару по Україні 23 листопада, значно пошкодивши українську енергосистему. В ГУР Міноборони України прогнозували, що РФ знадобиться щонайменше тиждень для підготовки чергової такої атаки.

Читайте
Коли РФ може здійснити нову масовану ракетну атаку – прогноз Денисенка

Джерело: Фейгин Live

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка