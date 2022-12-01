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Факти / Україна

У Херсоні після ударів РФ зникло світло

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Херсоні після ударів РФ зникло світло
Фото: Pixabay

1 грудня в Херсоні зникла напруга в електромережах.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За словами голови ОВА, сталося це через потужні обстріли міста російськими загарбниками.

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– Херсонобленерго вже працює над усуненням проблеми, – наголосив Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, що до звільненого від російських окупантів Херсону подали електроенергію 26 листопада.

Зробити це вдалось трохи більше, ніж за тиждень.

Уночі 1 грудня після обстрілу міста військами РФ місцеві жителі почали повідомляти про зникнення світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ярослав Янушевич

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