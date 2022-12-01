У Херсоні після ударів РФ зникло світло
1 грудня в Херсоні зникла напруга в електромережах.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
За словами голови ОВА, сталося це через потужні обстріли міста російськими загарбниками.
– Херсонобленерго вже працює над усуненням проблеми, – наголосив Ярослав Янушевич.
Нагадаємо, що до звільненого від російських окупантів Херсону подали електроенергію 26 листопада.
Зробити це вдалось трохи більше, ніж за тиждень.
Уночі 1 грудня після обстрілу міста військами РФ місцеві жителі почали повідомляти про зникнення світла.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ярослав Янушевич