У Херсоні після ударів РФ зникло світло

Грудень, 01 в 8:51

1 грудня в Херсоні зникла напруга в електромережах.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За словами голови ОВА, сталося це через потужні обстріли міста російськими загарбниками.

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– Херсонобленерго вже працює над усуненням проблеми, – наголосив Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, що до звільненого від російських окупантів Херсону подали електроенергію 26 листопада.

Зробити це вдалось трохи більше, ніж за тиждень.

Уночі 1 грудня після обстрілу міста військами РФ місцеві жителі почали повідомляти про зникнення світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ярослав Янушевич