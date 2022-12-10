Декабрь, 10 в 18:40

Большинство запусков крылатых ракет по Украине крылатыми ракетами Калибр Россия осуществляет из Крыма, поэтому украинским военным есть смысл уменьшить боевой потенциал врага, чтобы гражданское население и инфраструктура не страдали от ударов оккупантов.

Крым.Реалии совместно с проектом Схемы исследовали свежие спутниковые снимки важнейших российских военных объектов на Крымском полуострове и спрогнозировали, какими должны быть цели номер один для ВСУ, а также где могут прозвучать новые взрывы в Крыму.

Журналисты создали базу российских военных объектов на оккупированном полуострове, которые могут стать целью для Вооруженных сил Украины.

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Было собрано более полутора сотен российских военных локаций врага с точными координатами.

Черноморский флот РФ

Основные единицы вражеского флота сосредоточены в оккупированной Севастопольской бухте.

Наиболее важные суда расположены возле бухты Голландия. Спутниковые снимки за 9 ноября зафиксировали у причальной стенки: большие десантные корабли проектов 1135, 1171, 775, патрульные корабли проектов 22160, ракетные катера проектов 1239, 1241 и крейсер проекта 11356, последний — это или флагман Черноморского флота РФ Адмирал Макаров, или же его аналог Адмирал Эссен, пишет издание.

На спутниковых снимках Skytek за 1 ноября, фрегат Адмирал Макаров стоял бортом к причальной стенке, поскольку здесь установлен кран для загрузки боеприпасов. Впрочем его можно использовать и для ремонта, что, скорее всего, и проводилось после ударов морских дронов по кораблям Черноморского флота 29 октября.

Журналисты обращают внимание на 41-ю ракетную бригаду, в которой пять кораблей и пять ракетных катеров. В 166-й дивизион малых ракетных кораблей входят: “Бора”, “Самум”, “Град Свияжск”, “Великий Устюг”, “Вышний волочек”; в 295-й дивизион ракетных катеров входят: “Шуя”, “Буря”, “Набережные Челны”, “Ивановец” и “Бриз”.

— Все, кроме “Самума”, потому что он сейчас на ремонте, в строю и могут применять корабельные ракеты. Они представляют определенную угрозу, как ударное средство. То есть, если эти корабли есть возможность найти и обезвредить — да, это надо делать, — говорит эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Именно с этих кораблей и запускают крылатые ракеты вроде Калибров по всей территории Украины, указывает издание. В то же время корабли во время запусков отходят от берега лишь на несколько миль.

— Дело в том, что для той крылатой ракеты Калибр, проектируется траектория. Их можно было бы и запускать прямо из бухты, но там уже горная местность, начинаются склоны и может возникнуть ситуация, что ракета на начальном этапе, просто столкнется с этим всем. Поэтому они выходят в море, на какой-то там пилинг стрельбы, буквально на какое-то очень небольшое расстояние и стреляют, — отметил в разговоре с Крым.Реалии заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020) Андрей Рыженко.

Российские Калибры хранятся не только в пусковых шахтах корабля, но и на крымских военных складах, что, по мнению экспертов, может стать целью для будущих атак.

— При наличии сил и средств, все носители такого оперативно-тактического оружия, должны быть уничтожены. Ведь важнее уничтожать носители, пусковые, базы хранения этих ракет, чем потом перехватывать их в воздухе, — говорит директор милитаристского издания Defense Express Сергей Згурец.

Точно указать, где именно хранятся Калибры — невозможно, впрочем, есть предположение, что они размещены в Инкерманских штольнях, поскольку это близко к причалам и является хорошо защищенной местностью.

— Крым был очень мощно нашпигован, как говорится, всеми видами вооружения. Составляющая мест хранения тоже была хорошо развита. Артиллерийские склады были в Межгорье, это недалеко от Симферополя. Там в основном хранились боеприпасы для артиллерии, для танков, для сухопутной составляющей. Что касается вооружения корабельного состава, минно-торпедного — это были хранилища в штольнях Инкермана. Именно там, я считаю, что Россия и хранит свое высокоточное оружие. Эти штольни очень надежно прикрыты. Чтобы поразить эти склады понадобятся очень большие усилия, — говорит Крым.Реалии командующий ВМС ВС Украины (2016-2020) Игорь Воронченко.

И хотя остается угроза повторных взрывов для кораблей РФ в Севастополе, указанные единицы морской техники продолжают стоять бортом к борту в одной гавани, как и стояли раньше. Такое решение россиян эксперты объясняют нехваткой мест. В то же время посреди бухты появилось вражеское судно, которое круглосуточно патрулирует акваторию.

— Я думаю, что это какой-то катер дозора. И на нем, скорее всего установлена какая-то специальная станция подводного мониторинга, с радиусом действия в километр. Этого вполне достаточно, чтобы перекрыть ширину бухты, — объясняет Андрей Рыженко.

Российская авиация

На Крымском полуострове насчитано 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода. Повсюду на этих локациях есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, важной целью для украинских военных в Крыму могут стать военные объекты в Джанкое, и не в последнюю очередь — аэродром.

Когда наступление оккупантов на юге Украины было остановлено, а линия фронта перешла на Днепр, Джанкой стал главным логистическим центром для армии РФ и местом базирования ударных вертолетов. Как пишет издание, именно здесь располагалась авиационная комендатура врага.

— Это путь, из Симферополя и Феодосии, ведет на перешейки. Это главный узел на восток и центр Крыма. Там очень шикарная база для расположения, как наземной компоненты так и армейской авиации. И это ближайший аэродром, не как аэродром-подскок, а как оперативный аэродром, который расширяет радиус действий в первую очередь армейской авиации на наше южное направление, — пояснил Игорь Воронченко.

Журналисты вместе с экспертами определили по меньшей мере три склада с боеприпасами на аэродроме в Джанкое, а также более полусотни вертолетов (Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8) и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, анализируя снимки от Planet Labs, журналисты заметили, что аэродром, кроме вертолетов, очень часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

— Там взлетная полоса позволяет принимать тяжелые транспортные самолеты, и через Джанкой, как логистический узел происходит снабжение группировки войск в Херсонской области и частично в Запорожской области. Мне кажется, что очень эффективным, своевременным и вообще полезным для дальнейших наших действий на Херсонщине, было бы поражение аэродрома Джанкой. То есть, применить кроме обычных боеприпасов, боеприпасы объемного взрыва, зажигательные, дистанционного минирования, все чем можем дотянуться. Вывести этот аэродром наглухо и надолго. Это будет очень хорошим шагом для усложнения логистики южной группировки противника. Джанкой — это номер один в ТОП-пять, — отметил Виктор Кевлюк.

Кроме Джанкоя есть и аэродром Бельбек, который находится возле Севастополя. Еще в 2018 году Россия здесь удлинила взлетно-посадочную полосу для стратегических бомбардировщиков, хотя пока и не размещает такие виды техники.

— Необходимости им базироваться в Крыму нет. Им безопаснее взлететь например из Энгельса или из Шайковки, зайти на боевой курс, отстреляться, развернуться и вернуться обратно, чем базироваться с теми же Ту-22-ми в Бельбеке. Понимая, что туда может прилететь китайский дрон и сжечь эти Ту-22 вместе с ракетами, — прокомментировал редактор авиационного ресурса militaryaviation.in.ua Денис Томенчук.

На аэродроме в Бельбеке размещены российские истребители. Журналисты смогли зафиксировать на снимках за 15 ноября Су-27, Су-27 СМ, Су-34 и МиГ-31.

Остается еще крымский аэродром в Гвардейском, который является одним из главных мест для авиагруппировок армии врага. Россия разместила здесь штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24, которые чаще всего используются для ближних авиаударов по украинским территориям.

Россия проводит ремонт такой авиатехники, как Су-25, на авиазаводе в Евпатории, что тоже может стать целью для ВСУ, хоть и не приоритетной, считают эксперты.

— Если мы берем, как объект завод и несколько самолетов, которые в нем ремонтируются, то видимо это не самый первый приоритет. Разве что окажется, что здесь какие-то мощные склады вооружения или горючего, тогда почему бы и нет. А так внешне не видно, чтобы здесь была какая-то такая “жирная” цель, — отметил Денис Томенчук.

Ракетные комплексы РФ

Военные эксперты говорят, что на аннексированном полуострове Россия успела хорошо развить сеть ПВО, чтобы усложнить удары благодаря ракетам. Оккупанты смогли захватить львиную долю этого вооружения, когда россияне аннексировали полуостров.

— К сожалению все наши части противовоздушной обороны с 2014-го года остались там. Там были комплексы С-300 и Бук. В частности был полк в Евпатории и Севастопольская бригада. Это если брать по южной части полуострова. Также на востоке была часть в Керчи и был батальон РТВ. На Чауди стоял дивизион С-300 и в Феодосии были С-300, то есть довольно плотной была оборона, — рассказал Игорь Воронченко.

После оккупации Крыма, враг усилил ПВО своими ЗРК С-400, а также береговыми ракетными комплексами “Бал” и “Бастион”, которые также были замечены на спутниковых снимках возле Феодосии.

По мнению полковника запаса Виктора Кевлюка, сейчас оккупанты чувствуют себя здесь в безопасности, а ПВО находятся в боевой готовности, хотя и стоят друг от друга на удобном расстоянии для поражения.

— Это позиция 18-го зенитно-ракетного полка. На этих снимках видно, что на стоянке расположено всего шесть машин “Бастион-П”. То есть еще шесть, потому что в полку 12 пусковых, выведены на боевое дежурство. Это не позиция откуда они стреляют, это что-то вроде военного городка, — отметил Виктор Кевлюк.

Эксперты считают, что боеприпасы для ЗРК и береговых ракетных комплексов, вероятно, сложены на Западе Крыма, а именно — в Черноморске. Уверенность в этом есть, поскольку данных о строительстве новых арсеналов с полуострова не поступало.

Сегодня Украина официально не имеет вооружения, чтобы успешно обезвредить все упомянутые объекты. Но ряд эпизодов в Новофедоровке, Джанкое, Севастополе и на Керченском мосту говорят о том, что такие поражения могут появиться даже там, куда не долетают ракеты.

Эксперты, с которыми общались журналисты, уверены, что в Крыму следует ждать новых взрывов. И будут они там, где будут на то тактические причины, а также уязвимость российской обороны.

Фото: Радіо Свобода Крим.Реалії, Факти ICTV