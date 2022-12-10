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Більшість запусків крилатих ракет по Україні крилатими ракетами Калібр Росія здійснює з Криму, тому українським військовим є сенс зменшити бойовий потенціал ворога, аби цивільне населення та інфраструктура не страждали від ударів окупантів.

Крим.Реалії спільно з проектом Схеми дослідили свіжі супутникові знімки найважливіших російських військових об’єктів на Кримському півострові та спрогнозували, якими мають бути цілі номер один для ЗСУ, а також де можуть пролунати нові вибухи в Криму.

Журналісти створили базу російських військових об’єктів на окупованому півострові, що можуть стати ціллю для Збройних сил України.

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Було зібрано понад півтори сотні російських військових локацій ворога з точними координатами.

Чорноморський флот РФ

Основні одиниці ворожого флоту зосереджені у окупованій Севастопольській бухті.

Найбільш важливі судна розташовані біля бухти Голландія. Супутникові знімки за 9 листопада зафіксували біля причальної стінки: великі десантні кораблі проектів 1135, 1171, 775, патрульні кораблі проектів 22160, ракетні катери проектів 1239, 1241 та крейсер проекту 11356, останній – це або флагман Чорноморського флоту РФ Адмірал Макаров, або ж його аналог Адмірал Ессен, пише видання.

На супутникових знімках Skytek за 1 листопада, фрегат Адмірал Макаров стояв бортом до причальної стінки, оскільки тут встановлений кран для завантаження боєприпасів. Втім його можна використовувати і для ремонту, що, скоріш за все, і проводився після ударів морських дронів по кораблях Чорноморського флоту 29 жовтня.

Журналісти звертають увагу на 41-у ракетну бригаду, в якої п’ять кораблів і п’ять ракетних катерів. В 166-й дивізіон малих ракетних кораблів входять: “Бора”, “Самум”, “Град Свияжск”, “Великий Устюг”, “Вишній волочек”; в 295-й дивізіон ракетних катерів входять: “Шуя”, “Буря”, “Набережные Челны”, “Івановець” і “Бриз”.

– Всі, окрім “Самума”, бо він зараз на ремонті, в строю і можуть застосовувати корабельні ракети. Вони представляють певну загрозу, як ударний засіб. Тобто, якщо ці кораблі є можливість знайти і знешкодити – так, це треба робити, – каже експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Саме із цих кораблів і запускають крилаті ракети на кшталт Калібрів по усій території України, вказує видання. Водночас кораблі під час запусків відходять від берега лише на кілька миль.

– Справа в тому, що для отієї крилатої ракети Калібр, проєктується траєкторія. Їх можна було б і запускати прямо з бухти, але там вже гірська місцина, починаються схили і може виникнути ситуація, що ракета на початковому етапі, просто зіткнеться з цим всім. Тому вони виходять в море, на якийсь там пілінг стрільби, буквально на якусь дуже невелику відстань і стріляють, – зазначив у розмові з Крим.Реалії заступник начальника штабу ВМС України (2004–2020) Андрій Риженко.

Російські Калібри зберігаються не тільки в пускових шахтах корабля, але і на кримських військових складах, що, на думку експертів, може стати ціллю для майбутніх атак.

– При наявності сил і засобів, всі носії такої оперативно-тактичної зброї, мають бути знищені. Адже важливіше знищувати носії, пускові, бази зберігання цих ракет, а ніж потім перехоплювати їх в повітрі, – каже директор мілітарного видання Defense Express Сергій Згурець.

Точно вказати, де саме зберігаються Калібри – неможливо, втім є припущення, що вони розміщені в Інкерманських штольнях, оскільки це близько до причалів та є добре захищеною місцевістю.

– Крим був дуже потужно нашпигований, як то кажуть, всіма видами озброєння. Складова місць зберігання теж була добре розвиненою. Артилерійські склади були в Міжгір’ї, це недалеко від Сімферополя. Там в основному зберігалися боєприпаси для артилерії, для танків, для сухопутної складової.

Що стосується озброєння корабельного складу, мінно-торпедне – це були сховища в штольнях Інкермана. Саме там, я вважаю, що Росія і зберігає свою високоточну зброю. Ці штольні дуже надійно прикриті. Щоб вразити ці склади знадобляться дуже великі зусилля, – каже Крим.Реалії командувач ВМС ЗС України (2016–2020) Ігор Воронченко.

І хоча залишається загроза повторних вибухів для кораблів РФ у Севастополі, зазначені одиниці морської техніки продовжують стояти бортом до борту в одній гавані, як і стояли раніше. Таке рішення росіян експерти пояснюють браком місць. Водночас посеред бухти з’явилось вороже судно, яке цілодобово патрулює акваторію.

– Я думаю, що це якийсь катер дозору. І на ньому, скоріш всього встановлено якусь спеціальну станцію підводного моніторингу, з радіусом дії у кілометр. Цього цілком достатньо, щоб перекрити ширину бухти, – пояснює Андрій Риженко.

Російська авіація

На Кримському півострові нараховано 10 діючих військових аеродромів та два авіазаводи. Всюди на цих локаціях є склади з боєприпасами та ємності з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, важливою ціллю для українських військових в Криму можуть стати військові об’єкти в Джанкої, і не в останню чергу – аеродром.

Коли наступ окупантів на півдні України був зупинений, а лінія фронту перейшла на Дніпро, Джанкой став головним логістичним центром для армії РФ та місцем базування ударних гелікоптерів. Як пише видання, саме тут розташовувалася авіаційна комендатура ворога.

– Це шлях, із Сімферополя та Феодосії, веде на перешийки. Це головний вузол на схід і центр Криму. Там дуже шикарна база для розташування, як наземної компоненти так і армійської авіації. І це найближчий аеродром, не як аеродром-підскок, а як оперативний аеродром, який розширює радіус дій в першу чергу армійської авіації на наш південний напрямок, – пояснив Ігор Воронченко.

Журналісти разом з експертами визначили щонайменше три склади з боєприпасами на аеродромі в Джанкої, а також понад півсотні гелікоптерів (Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8) та безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів. Крім того, аналізуючи знімки від Planet Labs, журналісти помітили, що аеродром, окрім гвинтокрилів, дуже часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

– Там злітна смуга дозволяє приймати важкі транспортні літаки, і через Джанкой, як логістичний вузол відбувається постачання угруповання військ в Херсонській області і частково в Запорізькій області. Мені здається, що дуже ефективним, своєчасним і взагалі корисним для подальших наших дій на Херсонщині, було б ураження аеродрому Джанкой. Тобто, застосувати крім звичайних боєприпасів, боєприпаси об’ємного вибуху, запалювальні, дистанційного мінування, все чим можемо дотягнутися. Вивести цей аеродром наглухо і надовго. Це буде дуже хорошим кроком для ускладнення логістики південного угруповання противника. Джанкой – це номер один в ТОП-п’ять», – зазначив Віктор Кевлюк.

Крім Джанкою є і аеродром Бельбек, що знаходиться біля Севастополя. Ще у 2018 році Росія тут подовжила злітно-посадкову смугу для стратегічних бомбардувальників, хоч наразі й не розміщує такі види техніки.

– Необхідності їм базуватися в Криму немає. Їм безпечніше злетіти приміром з Енгельса чи з Шайковки, зайти на бойовий курс, відстрілятися, розвернутися і повернутись назад, ніж базуватися з тими ж Ту-22-ми у Бельбеку. Розуміючи, що туди може прилетіти китайський дрон і спалити ці Ту-22 разом з ракетами, – прокоментував редактор авіаційного ресурсу militaryaviation.in.ua Денис Томенчук.

На аеродромі в Бельбеку розміщені російські винищувачі. Журналісти змогли зафіксувати на знімках за 15 листопада Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Міг-31.

Залишається ще кримський аеродром у Гвардійському, який є одним з головних місць для авіаугруповань армії ворога. Росія розмістила тут штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24, які найчастіше використовуються для ближніх авіаударів по українських територіях.

Росія проводить ремонт такої авіатехніки, як Су-25, на авіазаводі в Євпаторії, що теж може стати цілю для ЗСУ, хоч і не пріоритетною, вважають експерти.

– Якщо ми беремо, як об’єкт завод і декілька літаків, що в ньому ремонтуються, то мабуть це не найперший пріоритет. Хіба що виявиться, що тут якісь є потужні склади озброєння чи пального, тоді чому б і ні. А так зовні не видно, щоб тут була якась така “жирна” ціль, – зазначив Денис Томенчук.

Ракетні комплекси РФ

Військові експерти кажуть, що на анексованому півострові Росія встигла добре розвинути мережу ППО, щоб ускладнити удари завдяки ракетам. Окупанти змогли захопити левову долю цього озброєння, коли росіяни анексували півострів.

– На жаль всі наші частини протиповітряної оборони з 2014-го року залишились там. Там були комплекси С-300 та Бук. Зокрема був полк в Євпаторії і Севастопольська бригада. Це якщо брати по південній частині півострова. Також на сході була частина в Керчі і був батальйон РТВ. На Чауді стояв дивізіон С-300 і в Феодосії були С-300, тобто доволі щільною була оборона, – розповів Ігор Воронченко.

Після окупації Криму, ворог посилив ППО своїми ЗРК С-400, а також береговими ракетними комплексами “Бал” та “Бастіон”, які також були помічені на супутникових знімках біля Феодосії.

На думку полковника запасу Віктора Кевлюка, наразі окупанти почуваються тут в безпеці, а ППО знаходяться у бойовій готовності, хоч і стоять одна від одної на зручній відстані для ураження.

– Це позиція 18-го зенітно-ракетного полку. На цих знімках видно, що на стоянці розташовано лише шість машин “Бастион-П”. Тобто ще шість, бо в полку 12 пускових, виведені на бойове чергування. Це не позиція звідки вони стріляють, це щось на кшталт військового містечка”, – зазначив Віктор Кевлюк.

Експерти вважають, що боєприпаси для ЗРК та берегових ракетних комплексів, ймовірно, складені на Заході Криму, а саме – у Чорноморську. Впевненість щодо цього є, оскільки даних про будівництво нових арсеналів з півострова не надходило.

Сьогодні Україна офіційно не має озброєння, щоб успішно знешкодити усі згадані об’єкти. Але низка епізодів в Новофедорівці, Джанкої, Севастополі та на Керченському мосту говорять про те, що такі ураження можуть з’явитись навіть там, куди не долітають ракети.

Експерти, з якими спілкувалися журналісти, впевнені, що в Криму слід чекати на нові вибухи. І будуть вони там, де будуть на те тактичні причини, а також вразливість російської оборони.

Фото: Радіо Свобода Крим.Реалії, Факти ICTV