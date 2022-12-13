Декабрь, 13 в 18:45

Уничтожить флагман Черноморского флота РФ – крейсер Москва помогли украинские ракеты Нептун, погодные условия и самоуверенность оккупантов.

Журналисты издания Украинская правда пообщались со знающими людьми из украинской военной сферы и выяснили новые интересные подробности уничтожения российского судна.

В материале говорится, что в день удара по крейсеру Москва, 13 апреля, были неблагоприятные погодные условия: небо над Черным морем затянули дождевые облака на высоте несколько километров над водой. В таких условиях отследить цели в море не могли ни самолеты, ни беспилотники Байрактар, ни оптические спутники.

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К тому же у украинских военных не было загоризонтных радаров, только обычные, практически не видящие целей дальше, чем на расстоянии в 18 км.

В Вооруженных силах Украины предполагают, что на крейсере Москва это понимали, и его команде казалось, что она находится в полной безопасности. Из-за такой самоуверенности 13 апреля флагман российского флота приблизился на расстояние 120 км к побережью Украины, что позволило его потопить.

– Они понимали, что с неба их не видно, с берега – тоже. Плюс у них очень серьезные комплексы ПВО на борту и другие системы защиты. Поэтому они подплыли на 120 км к украинскому берегу. И эта самоуверенность их и погубила, – отметил в комментарии изданию один из украинских ракетчиков, причастный к созданию Нептунов.

В день уничтожения крейсера украинским военным помогла сама природа. 13 апреля около 16:00 оператор комплекса Нептун в Одесской области получил неожиданные данные на радарах: они засекли большой объект примерно в 120 км от берега. В этом секторе Черного моря это мог быть только крейсер Москва.

По всем законам обычный радар не должен был зафиксировать загоризонтную цель на расстоянии 120 км. Собеседники УП убеждают, что здесь помогла природа: из-за плотных туч над Черным морем сигнал от радара отражался от них к поверхности воды, а оттуда назад к облакам.

– У нас на момент вторжения не было загоризонтных радаров, и РФ об этом знала. Но поскольку облака стояли очень низко и сигналу из этого коридора между водой и облаками некуда было деваться, то радар неожиданно добил до Москвы, – рассказал собеседник издания.

По словам источников УП, российские оккупанты были очень уверены в своей недостижимости для ВСУ, а потому, возможно, даже не активировали системы ПВО. Хотя даже если бы они были включены, все равно имели бы большие проблемы с украинскими Нептунами.

– Нептун – это тихоходная ракета на жидком топливе, которая подкрадывается к кораблю незаметной до последнего момента. Пока уже становится поздно. Ее обычные системы ПВО почти не видят, потому что она летит над самой водой, – подчеркнул собеседник журналистов из состава членов Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Комментируя сообщения западных СМИ, что Украина уточняла у союзников координаты цели, украинские военные сообщили УП, что и сами постоянно отслеживали крейсер Москва, в том числе с помощью спутников. Проблема была не в том, чтобы найти флагман флота РФ, а в том, чтобы его достать.

И вот 13 апреля такая возможность появилась, когда крейсер приблизился на расстояние, доступное для ВСУ. Он вошел в зону поражения украинских противокорабельных ракет Нептун.

Когда координаты цели были установлены, после непродолжительных колебаний и консультаций, около 16:00 в сторону крейсера Москва были запущены две ракеты Нептун с небольшим интервалом.

Украинские ракеты должны были лететь до судна чуть более 6 минут. Однако в ВСУ не сразу узнали, удалось ли им попасть в цель.

По данным УП, операторы Байрактаров не хотели запускать БПЛА для верификации попадания из-за погодных условий. Над облаками беспилотники ничего не увидели бы, а во время полета под облаками их с высокой вероятностью мог сбить враг.

– Но потом пришли данные, что Москва ударила полный вперед. Это значило, что что-то случилось. Из траектории было видно, что крейсер хотел спрятаться за вышки Бойко. Это большой металлический объект, и когда летит ракета, она захватит сначала вышку как цель, а корабль за ней будет в безопасности, – рассказал УП один из собеседников.

В ВСУ также зафиксировали, что к Москве с разных сторон направились сразу четыре корабля. Тогда же в Черном море начался шторм, что усложнило для врага спасательную операцию.

Когда украинские военные зафиксировали движение буксира из оккупированного Крыма к крейсеру, стало ясно, что ситуация для российского флагмана критическая.

На следующий день шторм в море затих, но критическое время для буксировки крейсера агрессор потерял. Так что оккупантам оставалось лишь наблюдать, как подбитый Нептунами флагман флота РФ постепенно шел ко дну.

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

Не первый запуск Нептунов

Как утверждают источники УП, это не первый запуск украинских ракет Нептун с начала полномасштабной войны.

Впервые их применили еще в конце февраля против трех российских десантных кораблей, направлявшихся из оккупированного Крыма в сторону украинского побережья в Николаевской области. Если бы войска РФ высадились в этом районе, они могли бы получить плацдарм для атаки на Николаев и Одессу.

Для поражения этих кораблей ВСУ выпустили три первые ракеты Нептун с юга Одесской области. Этот пуск не был удачным, поскольку ни одна из ракет не поразила цель. Однако само наличие Нептунов на вооружении у украинской армии испугало оккупантов, и они быстро отвели корабли в сторону Крыма.

Впоследствии во всех ракетах Нептун была обнаружена странная неисправность, из-за которой те не детонировали. Ее нашли и исправили во время проверки специалисты киевского КБ Луч, являющегося главным разработчиком ракет.

– Они обнаружили, что на всех ракетах выведена из строя одна деталь, из-за которой ракеты не детонировали, как должны. Они все починили, и сразу следующий пуск, две ракеты – в яблочко, – проинформировал собеседник УП.

И хотя источники журналистов в КБ Луч не поддерживают версию о диверсии, однако другие источники, в частности в армейском руководстве, предположили, что ракеты могли повредить намеренно.

Фото: Twitter OSINTtechnical