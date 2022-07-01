Катера, ЗРК и крейсер Москва: Россия потеряла на Острове Змеиный более $900 млн

Июль, 01 в 18:03

Российские войска потеряли на острове Змеином и в окрестных водах техники более $915 млн.

Самой большой потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота-ракетный крейсер Москва стоимостью $750 млн. Он принимал участие в оккупации Змеиного, а 13 апреля был уничтожен ВСУ и затонул через день.

На острове было разбито по меньшей мере восемь зенитных комплексов типов Тор, Панцирь и Стрела общей стоимостью более $100 млн и четыре плавсредства различных классов общей стоимостью около $50 млн.

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17 июня ЗСУ ликвидировали спасательное буксирное судно Василий Бех, спущенное на воду всего шесть лет назад. На борту корабля был ЗРК Тор.

Кроме того, РФ загубила на Змеином три зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь С1.

— Общая оценка уничтоженной на Змеином и в окружающих водах техники достигает $915 млн. Учтены только известные и подтвержденные потери-перечень может не быть исчерпывающим, — пишет Forbes.

Напомним, что 30 июня российские войска под натиском ВСУ были вынуждены оставить остров Змеиный. В свою очередь в ВСУ рассказали, какую технику потеряли оккупанты во время отступления с острова.

Источник: Forbes

Фото: УНИАН; Forbes