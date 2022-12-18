Декабрь, 18 в 8:45

18 декабря в Киеве полностью возобновлена работа системы теплоснабжения после массированного ракетного обстрела, произошедшего двое суток назад.

Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

– Город возвращает работу всех сервисов после последних обстрелов, – поделился утешительной новостью мэр Киева.

По его словам, все источники теплоснабжения работают в штатном режиме.

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В течение дня коммунальщики будут работать с отдельными домами, где могут возникать проблемы с теплом.

Напомним, что утром 16 декабря Россия выпустила 98 ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

Также оккупанты совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Столица в этот день выдержала одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.

Над городом было зафиксировано около 40 ракет. Силы противовоздушной обороны уничтожили 37 из них.

Взрывы раздались в Деснянском, Днепровском, Голосеевском районах.

Известно, что российские оккупанты повредили, в частности, энергообъекты ДТЭК Киевские электросети, питающие один из объектов водоканала и часть жителей Троещины.

К 21.00 16 декабря с водой и теплом была уже треть киевлян. 40% – с энергоснабжением, хотя и были отключения электроэнергии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Кличко