За дві доби після удару: у Києві повністю відновлено теплопостачання

Грудень, 18 в 8:45

18 грудня в Києві повністю відновлено роботу системи теплопостачання після масованого ракетного обстрілу, що стався дві доби тому.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

– Місто повертає роботу всіх сервісів після останніх обстрілів, – поділився втішною новиною мер Києва.

За його словами, усі джерела теплопостачання працюють у штатному режимі.

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Протягом дня комунальники працюватимуть з окремими будинками, де можуть виникати локальні проблеми з теплом.

Нагадаємо, що вранці 16 грудня Росія випустила 98 ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

Також окупанти здійснили понад 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Столиця цього дня витримала одну з найбільших ракетних атак із початку повномасштабного вторгнення.

Над містом було зафіксовано близько 40 ракет. Сили протиповітряної оборони знищили 37 із них.

Вибухи пролунали в Деснянському, Дніпровському, Голосіївському районах.

Відомо, що російські окупанти пошкодили, зокрема, енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об’єктів водоканалу та частину жителів Троєщини.

До 21:00 16 грудня з водою та теплом була вже третина киян. 40% – з енергопостачанням, хоча й були відключення електроенергії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Віталій Кличко