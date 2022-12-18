Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

За дві доби після удару: у Києві повністю відновлено теплопостачання

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Теплопостачання
Фото: Depositphotos

18 грудня в Києві повністю відновлено роботу системи теплопостачання після масованого ракетного обстрілу, що стався дві доби тому.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

– Місто повертає роботу всіх сервісів після останніх обстрілів, – поділився втішною новиною мер Києва.

За його словами, усі джерела теплопостачання працюють у штатному режимі.

Зараз дивляться

Протягом дня комунальники працюватимуть з окремими будинками, де можуть виникати локальні проблеми з теплом.

Нагадаємо, що вранці 16 грудня Росія випустила 98 ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

Також окупанти здійснили понад 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Столиця цього дня витримала одну з найбільших ракетних атак із початку повномасштабного вторгнення.

Над містом було зафіксовано близько 40 ракет. Сили протиповітряної оборони знищили 37 із них.

Вибухи пролунали в Деснянському, Дніпровському, Голосіївському районах.

Відомо, що російські окупанти пошкодили, зокрема, енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об’єктів водоканалу та частину жителів Троєщини.

До 21:00 16 грудня з водою та теплом була вже третина киян. 40% – з енергопостачанням, хоча й були відключення електроенергії.

Читайте
Загиблі під завалами та низка областей без світла: усе про обстріл України 16 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кличко

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка