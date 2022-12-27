Декабрь, 27 в 12:28

Граничащие с РФ районы Харьковской области продолжают страдать от вражеских обстрелов, больше всего — Купянский район.

Кроме того, за прошедшие сутки под огнем оккупантов оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома и произошли пожары.

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Однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

– Особая благодарность за эффективную работу – нашей ПВО, – подчеркнул Синегубов.

Он также сообщил, что в деоккупированных районах продолжаются работы по разминированию, только за последние сутки обезврежены 43 взрывоопасных предмета.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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