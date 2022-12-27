РФ беспощадно обстреливает Харьковскую область: какие районы страдают больше всего
Граничащие с РФ районы Харьковской области продолжают страдать от вражеских обстрелов, больше всего — Купянский район.
Кроме того, за прошедшие сутки под огнем оккупантов оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома и произошли пожары.
Однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
– Особая благодарность за эффективную работу – нашей ПВО, – подчеркнул Синегубов.
Он также сообщил, что в деоккупированных районах продолжаются работы по разминированию, только за последние сутки обезврежены 43 взрывоопасных предмета.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.
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