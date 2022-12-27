РФ нещадно обстрілює Харківську область: які райони страждають найбільше
Райони Харківської області, які межують з РФ, продовжують потерпати від ворожих обстрілів, найбільше – Куп’янський район.
Окрім того, минулої доби під вогнем окупантів опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілів у селищах Дворічна та Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району пошкоджено житлові будинки та сталися пожежі.
Проте, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
– Особлива подяка за ефективну роботу – нашій ППО, – наголосив Синєгубов.
Він також повідомив, що в деокупованих районах тривають роботи з розмінування, лише за останню добу знешкоджено 43 вибухонебезпечні предмети.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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