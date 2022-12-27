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Факти / Україна

РФ нещадно обстрілює Харківську область: які райони страждають найбільше

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Харківщина обстріли
Фото: Офіс генпрокурора

Райони Харківської області, які межують з РФ, продовжують потерпати від ворожих обстрілів, найбільше – Куп’янський район.

Окрім того, минулої доби під вогнем окупантів опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів у селищах Дворічна та Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району пошкоджено житлові будинки та сталися пожежі.

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Проте, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

– Особлива подяка за ефективну роботу – нашій ППО, – наголосив Синєгубов.

Він також повідомив, що в деокупованих районах тривають роботи з розмінування, лише за останню добу знешкоджено 43 вибухонебезпечні предмети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 307-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Олег Синєгубов
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