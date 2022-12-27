Грудень, 27 в 12:45

Країна-агресор Росія змінила місце дислокації, розосередила свою стратегічну авіацію після останніх вибухів на військовому аеродромі Енгельс (Саратовська область).

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

– Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено, саме стратегічна авіація. Йдеться про аеродром Енгельс. Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати, – зазначив Ігнат.

Зараз дивляться

Він наголосив, що після вибухів на аеродромі під вечір суттєво знизилася активність ворожої авіації. Не було помітно навіть тактичної авіації.

Водночас Ігнат попередив, що загроза чергового масованого ракетного удару РФ нікуди не зникла. Окупанти, можливо, лише внесли корективи в свої плани.

Ігнат пояснив, що військова авіація високомобільна, а тому не потрібно багато часу, щоб заправитися, зарядити ракети, вилетіти і за кілька годин вийти на бойовий курс.

– Президент і вище військове керівництво наголошують на тому, що загроза не минула, окупанти не полишили своїх підступних намірів, можливо, під новорічні свята чи на якісь інші дати, щоб все ж таки бити по нашій інфраструктурі… Тому ми повинні готуватися постійно, дотримуватися рекомендацій влади, – заявив Ігнат.

Він також прокоментував атаки РФ із застосуванням іранських дронів-камікадзе. Ігнат уточнив, що друга партія, яку отримала країна-агресор від Ірану, складається із 250 безпілотників. Близько 70 з них вже збили українські сили протиповітряної оборони (це дрони Shahed-131 та Shahed-136).

– Можна далі відмінусовувати, рахувати, але безумовно росіяни будуть робити все для того, щоб схиляти Іран до подальшої співпраці, – уточнив Ігнат.

Як відомо, в ніч на 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області пролунали потужні вибухи. З неофіційних джерел стало відомо, що внаслідок цього пошкоджено щонайменше 5 літаків, є загиблі та поранені, зруйнована диспетчерська вежа. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), удари по аеродрому нервують російську провоєнну спільноту. Вона обурена неспроможністю Кремля захистити критичну інфраструктуру.