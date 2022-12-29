Грудень, 29 в 0:10

У середу, 28 грудня, у центрі Одеси почали демонтувати пам’ятник Катерині II на однойменній площі.

Від самого ранку робітники розбирали дерев’яний саркофаг, що приховував Катерину II, а після настання комендантської години приступили до демонтажу.

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Через демонтаж на площі було перекрито рух транспорту. Вдень комунальники розпочали підготовку до демонтажу, розбирали нещодавно зведений навколо пам’ятника саркофаг. На місці перебувала велика кількість охорони.

Нагадаємо, що 30 листопада Одеська міська рада проголосувала за демонтаж пам’ятників Катерині II та Суворову більшістю голосів. Скульптурну композицію вирішили передати на зберігання в Одеський художній музей.

Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що фігура імператриці не має історичної цінності, вона була відлита в 2007 році, а фігури фаворитів — експонати, що перебувають на балансі Музею Блещунова.

Фото: Кирило Тимошенко