Декабрь, 28 в 11:42

Есть признаки, что россияне покидают Кременную Луганской области.

— Военное командование уже переместилось в другие населенные пункты. Гражданские россияне, которые приезжали работать в город, — это какие-то или медики, или ремонтные бригады, все свернули свои работы и выехали в сторону Российской Федерации. И все работы, которые были начаты, все заморожены, — сказал Гайдай.

Он рассказал, что местным жителям на вопрос о сроках восстановительных работ, коллаборационисты или оккупанты прямым текстом говорят, что “сейчас придут ваши нацики и все доремонтируют”.

Относительно наступления ВСУ на город, Гайдай пояснил, что оно осложняется географией местности.

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Возле Кременной есть три относительно крупных города — Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Из которых два последних россияне уничтожили, поэтому там невозможно надолго зацепиться.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Луганская ОВА