Грудень, 28 в 11:42

Є ознаки, що росіяни покидають Кремінну Луганської області.

– Військове командування вже перемістилося в інші населені пункти. Цивільні росіяни, які приїжджали працювати у місто, – це якісь або медики, або ремонтні бригади, всі згорнули свої роботи та виїхали у бік Російської Федерації. І всі роботи, які були початі, всі заморожені, – сказав Гайдай.

Він розповів, що місцевим жителям на питання щодо термінів відновлювальних робіт, колаборанти або окупанти прямим текстом кажуть, що “зараз прийдуть ваші нацики і все доремонтують”.

Щодо наступу ЗСУ на місто, Гайдай пояснив, що він ускладнюється географією місцевості.

Зараз дивляться

Біля Кремінної є три відносно великих міста – Сєвєродонецьк, Рубіжне і Лисичанськ. З яких два останніх росіяни знищили, тому там неможливо надовго зачепитися.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Луганська ОВА