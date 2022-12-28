Построили обширную оборону. Британская разведка объяснила, почему Кременная так важна для оккупантов
В последнее время российские войска укрепили линию фронта в районе Кременной Луганской области на фоне усиления давления со стороны ВСУ.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.
Аналитики отмечают, что Кременная стала относительно уязвимой после того, как украинские военные продвинулись вперед на запад через город Лиман в октябре.
– Россия построила обширную оборону в этом районе и, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта именно здесь. Этот район имеет важное логистическое значение для российского фронта на Донбассе, а также является важным городом Луганской области, — говорится в сообщении.
В разведке добавляют, что для Кремля “освобождение” этой территории является основным оправданием войны.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что у Кременной идут тяжелые бои, РФ стягивает туда огромное количество резервов и техники. По словам Гайдая, Кременная является стратегическим населенным пунктом в звене обороны армии РФ, в случае поражения группировка россиян будет разбита на две части.
Источник: Минобороны Великобритании