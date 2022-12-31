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Факты / Україна

Мобилизация в Крыму в январе-2023: у оккупантов уже готовы списки

Татьяна Забожко, редактор ленты
Мобилизация в Крыму в январе-2023: у оккупантов уже готовы списки
Фото: Depositphotos

У российских захватчиков во временно оккупированном Крыму идет подготовка к мобилизации в январе 2023 года.

Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в военных комиссариатах уже сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года.

А еще три дня назад в Генштабе ВСУ сообщали о том, что в Севастополе начали активнее агитировать людей вступать в Вооруженные силы РФ на военную службу по контракту.

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К слову, из-за подготовки к очередной волне мобилизации в РФ к военнообязанным россиянам даже обратился министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава украинского оборонного ведомства предупредил граждан РФ, что “за боем курантов они могут не услышать, как стучит в дверь военный комиссар”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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