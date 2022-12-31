Мобілізація в Криму в січні-2023: у окупантів вже готові списки
У російських загарбників у тимчасово окупованому Криму триває підготовка до мобілізації в січні 2023 року.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у військових комісаріатах уже сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією в січні 2023 року.
А ще три дні тому в Генштабі ЗСУ повідомляли про те, що в Севастополі почали активніше агітувати людей вступати до Збройних сил РФ на військову службу за контрактом.
До слова, через підготовку до чергової хвилі мобілізації в РФ до військовозобов’язаних росіян навіть звернувся міністр оборони України Олексій Резніков.
Очільник українського оборонного відомства попередив громадян РФ, що “за боєм курантів вони можуть не почути, як стукає в двері військовий комісар”.
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