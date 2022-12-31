Мобілізація в Криму в січні-2023: у окупантів вже готові списки

Грудень, 31 в 8:55

У російських загарбників у тимчасово окупованому Криму триває підготовка до мобілізації в січні 2023 року.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у військових комісаріатах уже сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією в січні 2023 року.

А ще три дні тому в Генштабі ЗСУ повідомляли про те, що в Севастополі почали активніше агітувати людей вступати до Збройних сил РФ на військову службу за контрактом.

Зараз дивляться

До слова, через підготовку до чергової хвилі мобілізації в РФ до військовозобов’язаних росіян навіть звернувся міністр оборони України Олексій Резніков.

Очільник українського оборонного відомства попередив громадян РФ, що “за боєм курантів вони можуть не почути, як стукає в двері військовий комісар”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.