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Факты / Україна

Стояли возле школы: под Херсоном от атаки РФ пострадали двое детей

Илья Нежигай, редактор ленты
Стояли возле школы: под Херсоном от атаки РФ пострадали двое детей
Фото: Getty Images

В результате российского обстрела 31 декабря в Херсонской области пострадали двое детей, они в операционной, где за их жизнь ведут борьбу врачи.

Об этом в своем Telegram канале сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

— В новогодний вечер подлые российские враги били из артиллерии по поселку Надднепрянское вблизи Херсона. Произошел взрыв снаряда неподалеку от школы. На улице находились двое детей — 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения, — написал он.

Сейчас пострадавших детей доставили в больницу, они в операционной, где хирурги борются за их жизни, добавил глава ОВА Херсонской области.

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Напомним, 31 декабря Россия во время очередного массированного ракетного удара выпустила по гражданским объектам Украины более 20 крылатых ракет. Украинским защитникам удалось сбить 12 ракет врага: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и одну Хмельницкой областей.

В целом, под вражеские удары 31 декабря попали Киев, Хмельницкий, Запорожье, Николаев и другие населенные пункты. По последним данным, есть пострадавшие, также известно о погибших в результате ракетной атаки РФ.

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