Грудень, 31 в 20:22

Внаслідок російського обстрілу 31 грудня у Херсонській області постраждали двоє дітей, вони в операційній, де за їх життя ведуть боротьбу лікарі.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

– У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи. На вулиці знаходилися двоє дітей – 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення, – написав він.

Наразі постраждалих дітей доправили до лікарні, вони в операційній, де хірурги борються за їхні життя, додав очільник ОВА Херсонщини.

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Нагадаємо, 31 грудня Росія під час чергового масованого ракетного удару випустила по цивільних об’єктах України понад 20 крилатих ракет. Українським захисникам вдалось збити 12 ракет ворога: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та одну Хмельницької областей.

Загалом, під ворожі удари 31 грудня потрапили Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв та інші населені пункти. За останніми даними, є постраждалі, також відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ.