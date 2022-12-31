Грудень, 31 в 19:51

Російський диктатор Володимир Путін досі не відмовився від ідеї нового наступу на Київ з території Білорусі.

Таку думку висловив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський в інтерв’ю ведучій програми Факти ICTV Анастасії Мазур.

– Зараз він носиться з ідеєю наступу на Київ через Білорусь, – зазначив політолог.

Піонтковський нагадав, що глава РФ нещодавно їздив до невизнаного лідера Білорусі Олександра Лукашенка, щоб “змусити його погодитися на участь білоруської армії” у війні проти України. За словами політолога, Лукашенко “петляє”, і Путіну не вдалося його вмовити.

Зараз дивляться

– Не тому, що Лукашенко так любить Україну. Він просто знає, що ця ідея абсолютно непопулярна серед білоруських військових. І якщо він віддасть такий наказ, вони можуть повернути свою зброю проти нього. Напевно, він на особистій зустрічі з Путіним якось йому це пояснював, – заявив Піонтковський.

На його думку, кремлівський диктатор під час візиту до Білорусі все ж добився від Лукашенка двох поступок. Одна з них стосується згоди Мінська на спільні військові маневри з РФ у першій половині лютого 2023 року.

– Ми пам’ятаємо, які були російсько-білоруські маневри в першій половині лютого 2022 року. Тобто в Путіна цей план ще є (нового наступу на Україну з Білорусі, – Ред.), але вже без солдат Лукашенка, – наголосив політолог.

Піонтковський висловив упевненість, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не буде очікувати на реалізацію цих планів Кремля, а вживатиме активних заходів у вигляді наступу на інших фронтах.

Друга поступка Лукашенка, за словами політолога, полягає в згоді на розміщення в Білорусі російської ядерної зброї. Так, за підсумками візиту до Мінська Путін заявив, що білоруські пілоти будуть керувати літаками, озброєними ядерними боєголовками.

Як зазначив Піонтковський, російський диктатор 15 років займався ядерним шантажем, увесь час погрожуючи Заходу. На початку жовтня 2022 року з цим було покінчено. Тоді США жорстко попередили Кремль про наслідки для РФ у разі застосування ядерної зброї.

Йдеться про знищення російського Чорноморського флоту та угруповання військ РФ на території України. Крім того, Путіна могли попередити, що його просто вб’ють.

Після цього диктатор припинив ядерну риторику та розпочав ракетні атаки на інфраструктуру України, зокрема енергетичну. Однак Кремль прорахувався: українці витримали терор та не збираються здаватися.

На думку Піонтковського, Кремль вирішив знову повернутися до ядерного шантажу, переклавши відповідальність на Лукашенка. Політолог вважає, що, передавши ядерну зброю Білорусі, Путін створить теоретичну можливість ядерного удару “під чужим прапором” по Україні чи по території НАТО. А відповідальність при цьому перекладатиме на Мінськ.

Як уточнив політолог, Лукашенко погодився “стати щитом для можливого путінського удару”, оскільки це була єдина можливість утекти від вимог Путіна відправити війська в Україну.