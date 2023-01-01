Січень, 01 в 2:29

Росія атакувала Херсон в ніч на 1 січня, внаслідок чого місто та населені пункти поблизу залишились без електроенергії.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у своєму Telegram каналі.

– У новорічну ніч російські окупанти залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла. Рашисти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, – повідомив він.

За даними Янушевича, без електропостачання залишились центр Херсона, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села.

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– Найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт, аби щонайшвидше повернути херсонцям світло, – повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти в першу годину Нового року атакували міста та села України, внаслідок чого повітряна тривога була оголошена по території всієї держави.

Вибухи та роботу протиповітряної оборони було чутно у Київській області та Києві.

Згодом в Київській ОВА повідомили, що окупанти почали атаку дронами по території області. Нові вибухи пролунали також і в українській столиці.