Максимум на два-три мощных удара: в ГУР оценили ракетный потенциал РФ

Январь, 01 в 10:41

Россия имеет дефицит баллистических ракет Искандер, заканчиваются Калибры и значительно уменьшились запасы Х-101 и Х-555, поэтому она способна максимум еще на две-три массированные атаки, считает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

— Дефицит связан прежде всего с баллистическими ракетами Искандер. Как видим, давно они применяли этот вид вооружения, то есть речь идет именно о баллистике. Заканчиваются запасы Калибров. Намного уменьшаются запасы крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна Россия — это два-три таких мощных удара, как мы наблюдали за последнее время, — рассказал он в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет именно о высокоточном вооружении — крылатых ракетах Х-101, Х-555 и Калибрах.

В то же время Скибицкий отметил, что Россия продолжает производство ракет, хотя оно и уменьшилось.

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— То, что они сейчас производят, это остатки комплектующих, которые были на складах. Они пытаются обойти санкции, завезти новые комплектующие, но это не так просто сделать, поскольку принимаются меры для недопущения наращивания производства оружия на территории РФ, — отметил представитель ГУР.

Россия в первый час Нового года атаковала города и села Украины, в результате чего воздушная тревога была объявлена на территории всего государства.

Кроме ракет, оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе. Силы противовоздушной обороны в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года уничтожили 45 беспилотников Shahed-131/136.