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Факты / Происшествия

В Киеве частично ограничили движение метро: на открытом участке путей обнаружили обломки ракеты

Марта Бондаренко, редактор ленты
Метро Києва
Фото: Depositphotos

В Киеве на открытых путях метрополитена обнаружили посторонние предметы, похожие на обломки ракеты.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

В настоящее время движение поездов по красной линии метро от Академгородка ограничено до станции Арсенальной.

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О возобновлении движения по красной ветке пообещали сообщить дополнительно.

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