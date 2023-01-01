В Киеве частично ограничили движение метро: на открытом участке путей обнаружили обломки ракеты
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В Киеве на открытых путях метрополитена обнаружили посторонние предметы, похожие на обломки ракеты.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
В настоящее время движение поездов по красной линии метро от Академгородка ограничено до станции Арсенальной.
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О возобновлении движения по красной ветке пообещали сообщить дополнительно.
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