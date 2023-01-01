Январь, 01 в 10:09

В Киеве на открытых путях метрополитена обнаружили посторонние предметы, похожие на обломки ракеты.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

В настоящее время движение поездов по красной линии метро от Академгородка ограничено до станции Арсенальной.

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О возобновлении движения по красной ветке пообещали сообщить дополнительно.

Силы противовоздушной обороны в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года уничтожили 45 ударных дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131/136.